Yan Ting周殷廷處男個唱開售日撞正環球地震 門票售罄再賀《遲了悔改》MV破千萬點擊

Yan Ting出道9年首次舉行個人演唱會，樂迷反應熱烈，更出現搶飛情況，搶到開賣當日早上10時在開賣立即死sever。兩場演唱會門票，於開賣兩小時內火速售罄，為首次舉行個人演唱的Yan Ting 注入強心針。Yan Ting除了將成為舞台上的主角外，還擔任創意總監，為觀眾呈現一個不同層次的視聽體驗，全方位多角度認識他的音樂，他的作品，全面解構WHO IS YAN TING。

與此同時，Yan Ting於三年前推出的《遲了悔改》大受歡迎，而《遲了悔改》的MV在YouTube點擊率突破1千萬，成績驕人，加上演唱會門票極速售罄的消息，實在雙喜臨門！Yan Ting 對此表示：「多謝大家支持！得知消息後其實我內心是非常平靜，因為我沒有視之為終點，我會繼續努力進步，突破自己。」現時Yan Ting 積極籌備演唱會，他向來飲食規律，表示不會為了迎戰演唱會而刻意增肌減磅，因為要確保有足夠力氣演出。Yan Ting堅持每日一餐的低碳飲食模式，平均一星期做3至4日健身，這習慣已維持超過10年。他表示自己小時候曾經是肥仔一名，自入行開始低碳飲食，始終做幕前工作都需要維持身形，對自己要求極高。難怪網民和粉絲都問及Yan Ting 開騷會否騷肌，他則表示會好好考慮，各位樂迷敬請拭目以待！