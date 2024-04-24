Yan Ting周殷廷跨界執導林過雲電影 「Man姐」佘詩曼：好耐未睇過咁正嘅劇本！

Yan Ting周殷廷唱而優則導，今日更宣布執導首部電影。

環球歌手周殷廷(Yan Ting)將於5月中將在九展舉行首個個人演唱會，除了歌手本業外，Yan Ting亦唱而優則導。過去Yan Ting曾為自己的歌曲拍攝MV，包括今年推出的新歌《三生有幸》，還有舊作《Want》、《意外現場》及《自我催眠》等也是由他親自己執導MV。同時。Yan Ting亦曾替不少歌手拍MV，包括AGA的《3AM》、《Superman》、Gin Lee的《幸福門》、《日出時讓街燈安睡》、MIRROR的《ASAP》等，而第一個執導的MV則是吳雨霏的《今夜星光燦爛》。

雨夜屠夫現大銀幕 Yan Ting今天亦公布一個重磅消息，籌備多年，他將首次執導電影作品。而且電影將以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，再開創一個全新故事《雨夜之徒》。Yan Ting表示：「這部電影籌備多年，2018-19年我無得唱歌，遇上監製陳穎倫。佢話有睇晒我的作品，問我係咪想拍電影，話如果想就一齊去做呢件事。我們花了很多年，不知多少晚通宵，寫了《雨夜之徒》的劇本出來。」