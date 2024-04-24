Yan Ting周殷廷跨界執導林過雲電影 「Man姐」佘詩曼：好耐未睇過咁正嘅劇本！

環球歌手周殷廷(Yan Ting)將於5月中將在九展舉行首個個人演唱會，除了歌手本業外，Yan Ting亦唱而優則導。過去Yan Ting曾為自己的歌曲拍攝MV，包括今年推出的新歌《三生有幸》，還有舊作《Want》、《意外現場》及《自我催眠》等也是由他親自己執導MV。同時。Yan Ting亦曾替不少歌手拍MV，包括AGA的《3AM》、《Superman》、Gin Lee的《幸福門》、《日出時讓街燈安睡》、MIRROR的《ASAP》等，而第一個執導的MV則是吳雨霏的《今夜星光燦爛》。
雨夜屠夫現大銀幕
Yan Ting今天亦公布一個重磅消息，籌備多年，他將首次執導電影作品。而且電影將以香港奇案「雨夜屠夫」林過雲的故事為主題，再開創一個全新故事《雨夜之徒》。Yan Ting表示：「這部電影籌備多年，2018-19年我無得唱歌，遇上監製陳穎倫。佢話有睇晒我的作品，問我係咪想拍電影，話如果想就一齊去做呢件事。我們花了很多年，不知多少晚通宵，寫了《雨夜之徒》的劇本出來。」
演員陣容暫賣關子
Yan Ting指香港的市民都會知道「雨夜屠夫」一案，當年轟動一時。他說：「《雨夜之徒》不是翻拍以前的案件，而是一個全新開創的故事，講的是如果此案發生在今天又會點呢？暫時不能透露太多，但肯定會帶給大家好大的衝擊。」Yan Ting 表示從少到大，連修讀電影時，也是對心理學、犯罪片及懸疑片有很強的興趣，一直都覺得自己的電影語言也會是這個方向。他亦一直很想拍攝於香港的劇情片，很開心達成這件事。演員方面，今次Yan Ting為了專心當導演，不會自己演出，陣容暫時要賣關子，但可透露是很重份量的演員，他都很期待，就連「Man姐」佘詩曼都在監製陳穎倫的Instagram留言大讚《雨夜之徒》，阿佘更指：「好耐未睇過咁正嘅劇本！」