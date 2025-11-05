Yanny陳穎欣結婚由老公話晒事 陳考威籌備澳洲婚禮大玩田園風

勇奪「叱咤樂壇監製大獎」的搶手音樂人陳考威（Gareth），今晚出席灣仔會議展覽中心舉行的「第23屆 CASH 金帆音樂獎」，準新郎表示每年都會出席這個頒獎禮，當是個年度聚會，希望可以跟不同音樂人作交流，問到過去一年的監製作品中最為滿意的作品，Gareth即答：「可能係Jay Fung嘅《吉卜力》，比較唔係我平時做開嘅嘢，所以喺音樂上有更大自由度發揮。」

度期出席頒獎禮 樂壇頒獎禮陸續展開，陳考威與拍拖8年女友陳穎欣（Yanny）將會拉埋天窗，一對新人已安排明年1月在澳洲舉行婚禮，問到籌備婚事會否影響參與各大頒獎禮？Gareth表示：「個期度咗係可以嘅。」他透露婚禮已搞得七七八八，與Yanny以輕鬆心情去籌備人生大事，會主要邀請close friends為主，不會預太多朋友出席，目前亦未感太緊張，更透露：「其實好得意嘅，我聽啲朋友講係女仔話事，咁佢就俾晒我話事，但的都會蒐集完啲資料俾佢過目。」透露婚禮會在郊外以田園風進行，未有補辦中式婚禮，之後會返香港跟親戚食飯。