Yanny陳頴欣首赴米蘭坐頭位睇時裝騷 自爆學生年代屢遇「時裝車禍」

憑「試當真」人氣大增的陳穎欣 (Yanny) ，早前獲邀往意大利米蘭出席時裝騷， Yanny穿上「經典藍」短身毛衣配百褶長裙，再配上毛茸茸粉藍色品牌標誌性泰迪熊大衣睇騷，更可到後台與創意總監Ian Griffiths會面，難怪她瘋狂自拍兼集郵。
貪靚忍口
今次活動假米蘭Rotonda Della Besana場館舉行，該場館曾是教堂、瘟疫隔離所、醫院，如今成為公園及文化活動場所，當中巴洛克的建築風格，成為打卡熱點，Yanny首次到訪米蘭，雖因時差而遇上嚴重失眠，但仍難掩興奮之情，「真係好興奮，而且仲可以喺咁宏偉嘅建築物下欣賞喜歡嘅品牌時裝，所以好難忘。」
旅程來去匆匆，Yanny最遺憾莫過於不能盡情品嚐當地美食：「我係一個好為食嘅人，每次去到唔同地方都要食盡當地美食，可惜自己好容易有水腫問題，所以平時開工前，我只可以食得好清，而今次活動舉行時間亦頗早，為保狀態，所以喺飲食上好節制，唔可以瘋狂咁食，真係最遺憾。」
騎呢DIY 似足聖誕樹
Yanny自言喜歡簡約風，最好是線條俐落、設計簡單，回首讀書時代的衣着品味，她笑言當年可算是「時裝車禍」，她表示：「讀書時期好鍾意DIY設計飾物，一來讀書時期冇錢，二來讀美術好喜歡設計，但而家回想真係有啲奇怪，因為我DIY得有啲唔靚，而且又掛到成身都係，我會形容自己好似一棵聖誕樹，好彩當年唔係成日影相，呢一幕嘅造型只會留喺我啲屋企人、朋友、鄰居同埋我嘅腦海入面。」