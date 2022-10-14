YELLOW！成軍10年開戶外演唱會 隊友移民或成最後一騷

不經不覺樂隊YELLOW！野佬已成軍10年，為紀念這個音樂里程碑，決定以歌會樂迷，將於11月26日在西九文化區竹翠公園舉行十周年演唱會《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》隨著成員何兆基於年初移民加拿大，YELLOW!直言指是次演唱會是樂隊的一個總結，結他手Wilson更揚言可能是他們最後一個Show，鼓手阿銘亦表示，「當你有隊友申請移民時，無可否認代表着大家一齊嘅日子越來越少都唔知幾時完，所以選擇抱住最後一次嘅心情去搞。」

YELLOW!最大型演唱會

既然未來仍是未知之數，倒不如著眼目前，YELLOW!希望展現最真誠一面，讓樂迷感受他們歴年來的成長及進化， 今次是YELLOW!首個戶外個唱，他們對於終於能舉辦戶外騷，表現雀躍，主音小胡更表示：「我哋不嬲都好嚮往玩戶外show！外面天色就係場館嘅氣氛燈！」 而阿銘則指是次演出的場地，將會是他們有史以來做過最大型的演唱會，他希望屆時觀眾能可以感受到戶外音樂節的氣氛。

他們不時在社交平台上紀錄自己做Gym的過程，騷肌必然是fans們期待的環節。他們笑言去年的演出已「洗濕咗頭」，今次亦會以此作目標，Wilson更坦言希望在觀眾的回憶中，留下一個長青的YELLOW! ，但另一結他手康則笑言自己患上五十肩，他說：「趕得切醫好都趕唔切操肌，大家有興趣睇瘦仔show骨嗎？」但他預告屆時會為觀眾帶來新事物。演唱會門票將於本月24日起優先訂票，並於28日早上11時公開發售。