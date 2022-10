YELLOW！成軍10年開戶外演唱會 隊友移民或成最後一騷

不經不覺樂隊YELLOW!野佬已成軍10年,為紀念這個音樂里程碑,決定以歌會樂迷,將於11月26日在西九文化區竹翠公園舉行十周年演唱會《Harbour The Sonic - YELLOW! 10th ANNIVERSARY our finale is …》隨著成員何兆基於年初移民加拿大,YELLOW!直言指是次演唱會是樂隊的一個總結,結他手Wilson更揚言可能是他們最後一個Show,鼓手阿銘亦表示,「當你有隊友申請移民時,無可否認代表着大家一齊嘅日子越來越少都唔知幾時完,所以選擇抱住最後一次嘅心情去搞。」