YG宣布BABYMONSTER首專《DRIP》下月推出 主打歌G-Dragon參與作曲(有片)

接下來的歌曲,還有以美麗結他和弦作主導的《Love, Maybe》、九十年代boombap風格的《Really Like You》、以及擁有厚重808 bass line的R&B歌曲《BILLIONAIRE》,適合所有年齡樂迷收聽的快樂歌曲《Love In My Heart》,還隊中兩位rapper RUKA與ASA,將以小分隊形式獻唱的《Woke Up In Tokyo》,此曲完全捕捉了兩位成員獨特的日本hip hop氛圍。此外還有她們出道曲《BATTER UP》的remix版。

YG補充,《CLIK CLAK》的MV,將在專輯發行前2至3天提前發布,他續說:「在發行日期前,我們不會發布任何新專輯主打歌的預告片。我想把它隱藏得很好,然後讓它有影響力地被聽到。」

此外,BABYMONSTER的第一張迷你專輯《BABYMONS7ER》,共售出了 401,287 張,創下韓國女團專輯首周銷售第一名的新紀錄。而且主打歌《SHEESH》的MV,在YouTube的點擊率亦突破3億次,排舞MV的點擊率亦突破1.5億次,粉絲訂閱她們頻道的數量,亦接近700萬人。