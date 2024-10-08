YG宣布BABYMONSTER首專《DRIP》下月推出 主打歌G-Dragon參與作曲(有片)

第二首是與專輯同名的主打歌《DRIP》，是一首令任何性別、年齡層的人，聽到都想跳舞的歌曲，YG表示：「敬請留意BABYMONSTER充滿激情的演出。此外，G-Dragon參與了《DRIP》的作曲工作，令這首歌曲成為優秀的K-Pop作品。」GD的參與引發K-Pop樂迷的期待。

接下來的歌曲，還有以美麗結他和弦作主導的《Love, Maybe》、九十年代boombap風格的《Really Like You》、以及擁有厚重808 bass line的R&B歌曲《BILLIONAIRE》，適合所有年齡樂迷收聽的快樂歌曲《Love In My Heart》，還隊中兩位rapper RUKA與ASA，將以小分隊形式獻唱的《Woke Up In Tokyo》，此曲完全捕捉了兩位成員獨特的日本hip hop氛圍。此外還有她們出道曲《BATTER UP》的remix版。

YG補充，《CLIK CLAK》的MV，將在專輯發行前2至3天提前發布，他續說：「在發行日期前，我們不會發布任何新專輯主打歌的預告片。我想把它隱藏得很好，然後讓它有影響力地被聽到。」

此外，BABYMONSTER的第一張迷你專輯《BABYMONS7ER》，共售出了 401,287 張，創下韓國女團專輯首周銷售第一名的新紀錄。而且主打歌《SHEESH》的MV，在YouTube的點擊率亦突破3億次，排舞MV的點擊率亦突破1.5億次，粉絲訂閱她們頻道的數量，亦接近700萬人。