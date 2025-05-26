YG宣布BLACKPINK BABYMONSTER今夏回歸 即將推出4人新女團

韓國YG娛樂總監梁鉉錫，當地時間凌晨出片，宣布旗下藝人女團BLACKPINK、BABYMONSTER，以及男團TREASURE於2025年下半年全面回歸，引發全球fans熱烈關注。在影片中，梁鉉錫透露：「BLACKPINK終於要在fans面前再度亮相了，雖然目前還沒有確定日期，但BLACKPINK新歌的消息也會很快公布。」BLACKPINK對上一張專輯已經是2022年9月捱出的《BORN PINK》，這也是她們時隔約2年8個月後的第一首新歌。

談到剛在香港舉行完兩場演唱會的BABYMONSTER，梁鉉錫指：「BABYMONSTER將於今夏推出全新音樂作品，7月1日會發行先行單曲《HOT SAUCE》，並在9月推出追加單曲，10月1日推出迷你專輯。」他形容《HOT SAUCE》一曲是一首充滿八十年代中後期hip hop風格的歌曲，不但旋律洗腦，更是一曲非常有趣的歌曲，請大家多多期待。」