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娛樂
2024-01-14 18:06:55

Yo Gotti親兄Big Jook被槍殺 疑與Young Dolph的死有關

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Yo Gotti親兄Big Jook，屍體被抬上救護車的一刻。

曾與天后Nicki Minaj合作《Rake It Up》一曲，以及推出過《Down In The DM》、《Put a Date On It》等歌曲的美國歌手Yo Gotti，其哥哥Anthony‘Big Jook‘Mims，於田納西州孟菲斯市被槍殺。據當地傳媒報道，Big Jook的死與2021年去世的rapper Young Dolph槍擊被殺事件有關。

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Yo Gotti暫未對親兄的死，發表任何講話。

Young Dolph於2021年11月17日，於孟菲斯市一間手造餅乾店購買餅乾時，被身份不明人士槍殺。之後一位名叫Hernandez Govan的嫌疑犯，被控教唆謀殺Young Dolph而被起訴，但在去年5月交出9萬美元(約70萬港幣)保釋金獲釋。Big JookYo Gotti成立的Collective Music Group任職，旗下歌手有Blac Youngsta、BlocBoy JB、Moneybagg Yo、42 Dugg、EST Gee、Mozzy、 Lil Poppa、Lil Migo和Big Boogie等。

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有指Big Jook(右)是Collective Music Group的真正打理人，負責處理公司的奇難雜症。

 

當地媒體擔心，Big Jook被槍殺橫屍街頭的照片和影片，在社群媒體上廣範流傳，這會將對死者家屬產生心理影響。以及擔心當地掀起黑幫復仇鬥爭，因Yo Gotti母親在當地開設的餐廳Privé ，曾於去年329日發生槍擊事件，有指事件涉及Young Dolph的死。Yo Gotti及Collective Music Group暫未作出任何回應Big Jook的死訊，對於傳媒的發問亦未回覆。

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Young Dolph於11月17日，於一間手造餅乾店內被槍殺。

Yo Gotti Big Jook Young Dolph Collective Music Group
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