Yo Gotti親兄Big Jook被槍殺 疑與Young Dolph的死有關

曾與天后Nicki Minaj合作《Rake It Up》一曲,以及推出過《Down In The DM》、《Put a Date On It》等歌曲的美國歌手Yo Gotti,其哥哥Anthony‘Big Jook‘Mims,於田納西州孟菲斯市被槍殺。據當地傳媒報道,Big Jook的死與2021年去世的rapper Young Dolph槍擊被殺事件有關。