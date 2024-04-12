YOASOBI威到入白宮出席晚宴 組成5周年有望重返香港開騷

日本組合YOASOBI憑動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》衝出亞洲，爆紅全球後更威到入白宮，出席美國總統拜登舉行的盛大晚宴。

現身美國大型音樂節

現正訪美的日本首相岸田文雄，於白宮出席美國總統拜登主辦的晚宴，YOASOBI成員ikura與Ayase亦獲邀出席。主音ikura一身黑色印花晚裝赴會，而Ayase則漂了一頭金髮再襯黑色西裝型格登場。據知，YOASOBI獲安排坐在兩國元首附近，同場還有世界各地名人，包括荷李活影星羅拔迪尼路(Robert De Niro)、日本太空員星出彰彦、Softbank行政總裁孫正義、樂天集團(Rakuten)行政總裁三木谷浩史等，當中羅拔迪尼路更帶其45歲女友Tiffany Chen一同到場。YOASOBI出席完晚宴後，後日(14日)將現身美國大型音樂節《Coachella Valley Music and Arts Festival 2024》，與組合Number_i及ATARASHII GAKKO!等一同演出，進一步奠定國際級地位。