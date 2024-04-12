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娛樂
2024-04-12 15:42:15

YOASOBI威到入白宮出席晚宴 組成5周年籌辦香港演唱會

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日本二人組合YOASOBI威到入白宮出席晚宴。

日本二人組合YOASOBI威到入白宮出席晚宴。

日本組合YOASOBI憑動畫《我推的孩子》主題曲《Idol》衝出亞洲，爆紅全球後更威到入白宮，出席美國總統拜登舉行的盛大晚宴。

現身美國大型音樂節

現正訪美的日本首相岸田文雄，於白宮出席美國總統拜登主辦的晚宴，YOASOBI成員ikuraAyase亦獲邀出席。主音ikura一身黑色印花晚裝赴會，而Ayase則漂了一頭金髮再襯黑色西裝型格登場。據知，YOASOBI獲安排坐在兩國元首附近，同場還有世界各地名人，包括荷李活影星羅拔迪尼路(Robert De Niro)、日本太空員星出彰彦、Softbank行政總裁孫正義、樂天集團(Rakuten)行政總裁三木谷浩史等，當中羅拔迪尼路更帶其45歲女友Tiffany Chen一同到場YOASOBI出席完晚宴後，後日(14)將現身美國大型音樂節《Coachella Valley Music and Arts Festival 2024》，與組合Number_iATARASHII GAKKO!等一同演出，進一步奠定國際級地位。

YOASOBI去年12月首度襲港，為Clockenflap音樂節到中環海濱大唱名曲，造成萬人空巷場面。YOASOBI為紀念組成5周年，早前宣布秋天展開Dome Tour分別到大阪及東京巨蛋開騷，據知二人已決定舉辦香港演唱會，今年內重返香港開騷。

YOASOBI主音ikura以黑色印花晚裝赴會。 Ayase則漂了一頭金髮襯黑色西裝型格登場。 YOASOBI獲安排坐在兩國元首附近。
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