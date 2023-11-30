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娛樂
2023-11-30 22:37:57

YOASOBI訪問｜憑《我推的孩子》爆紅全球 ikura期待下次開香港演唱會(有片)

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YOASOBI訪問｜憑《我推的孩子》爆紅全球 ikura期待下次開香港演唱會

YOASOBI成員Ayase、ikura首次來港，並抽空接受香港傳媒訪問。 (林俊源攝)

日本當紅二人組YOASOBI來港參與Clockenflap音樂節，成員Ayaseikura今日接受香港傳媒訪問，被問到保持人氣的理由，Ayase謙稱也不清楚YOASOBI的走紅秘訣，自言出道四年來一直認真去做音樂，自己沒有預料有如此成績。

我推的狗狗

YOASOBI組合名由來是「在晚間遊玩」的意思，即指兩人日間各有各忙，夜晚就因興趣而聚在一起才組成YOASOBI，對此，Ayase就表示：「YOASOBI已經不再是晚上活動，白天也要工作，雖然工作忙碌令到私人時間也越來越少，但很感激得到的工作機會，例如今次可以來到香港見到粉絲，同樣是令我們從中感受到不少樂趣。」YOASOBI今年憑人氣動畫《我推的孩子的主題曲Idol熱爆全球，Ayase認為日本動漫文化在世界各地舉足輕重，他們作為J-POP歌手能藉此將音樂推廣至不同地方亦很有意義。《我推的孩子大受歡迎，問到ikura個人會力推那一位「孩子」，她就推介有14.7Followers的人氣狗狗「omochi_kun」，這幾年來每天都會追看其IG，笑言今次受訪令omochi_kun」可以在香港出道。

YOASOBI星期五登上香港舞台，為Clockenflap音樂節頭場作壓軸演出。 (林俊源攝) 人氣狗狗「omochi_kun」獲不少日本名人follow。

搭船睇夜景

兩位成員第一次來到香港，女主音ikura大讚香港是個漂亮城市，亦搭了小輪欣賞迷人夜景，港人也十分親切，希望可以再來港舉行屬於YOASOBI的演唱會；稍後，YOASOBI將分別到南韓及台灣開騷，令本地歌迷期待二人能早日落實開港騷的好消息。YOASOBI今年的確受到世界各地的歌迷支持，取得的成績實在有目共睹，ikura認為獲得海外認同已是一份很好的禮物，兩人亦異口同聲望明年能放假享受假期及旅行，熱愛旅遊的Ayase更說：「最好可以放一個、兩個或者三個星期假期，去一趟海外或日本國內旅行。」日本新年將至，兩人會參與年底的音樂盛會，並打算在元旦當日依照傳統到神社參拜。

Ayase講過曾受組合EXILE影響，他大讚EXILE有型，令他覺得當上音樂人是相當有型，自言亦會努力健身積極操肌。兩人結束訪問時，還用廣東話講：「多謝！」既友善亦相當識做。

Ayase作為J-POP歌手，能冬日本動漫文化將音樂推廣至世界各地實在很有意義。 (林俊源攝) ikura大讚香港人十分親切。 (林俊源攝)
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