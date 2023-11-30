YOASOBI訪問｜憑《我推的孩子》爆紅全球 ikura期待下次開香港演唱會

日本當紅二人組YOASOBI來港參與Clockenflap音樂節，成員Ayase、ikura今日接受香港傳媒訪問，被問到保持人氣的理由，Ayase謙稱也不清楚YOASOBI的走紅秘訣，自言出道四年來一直認真去做音樂，自己沒有預料有如此成績。

我推的 狗狗

YOASOBI組合名由來是「在晚間遊玩」的意思，即指兩人日間各有各忙，夜晚就因興趣而聚在一起才組成YOASOBI，對此，Ayase就表示：「YOASOBI已經不再是晚上活動，白天也要工作，雖然工作忙碌令到私人時間也越來越少，但很感激得到的工作機會，例如今次可以來到香港見到粉絲，同樣是令我們從中感受到不少樂趣。」YOASOBI今年憑人氣動畫《我推的孩子》的主題曲《Idol》熱爆全球，Ayase認為日本動漫文化在世界各地舉足輕重，他們作為J-POP歌手能藉此將音樂推廣至不同地方亦很有意義。《我推的孩子》大受歡迎，問到ikura個人會力推那一位「孩子」，她就推介有14.7萬Followers的人氣狗狗「omochi_kun」，這幾年來每天都會追看其IG，笑言今次受訪令「omochi_kun」可以在香港出道。