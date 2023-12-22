熱門搜尋:
冬至 聖誕節2023 黎智英 彩虹邨重建 天氣 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 新資本投資者入境計劃 甘肅地震 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-22 16:04:10

YOASOBI選唱《Idol》登《紅白》舞台 Ado剪影亮相掀熱話

分享：
YOASOBI到大阪環球影城演出《CDTV》年底特備節目。

YOASOBI到大阪環球影城演出《CDTV》年底特備節目。

除夕夜舉行的日本年度樂壇盛事《紅白歌合戰》（又稱：紅白歌唱大賽），今日公布一眾歌唱單位的出場曲目，當中爆紅組合YOASOBI將獻唱全球大熱的《Idol》，是二人首次在日本電視節目上公開演唱此曲，自然成為今屆亮點之一。YOASOBI早前來港出席《Clockenflap音樂節》大受歡迎，二人近期還到台灣及南韓引起哄動，由於年底日本均舉行不少大型節目，身為紅人的YOASOBI除了《紅白》外，還亮相《CDTV》長達四小時的年底特備節目，到大阪環球影城演出來迎接聖誕節。

YOASOBI與Snoopy合照。

YOASOBI與Snoopy合照。

MISIA福山雅治再唱壓軸

與此同時，《紅白》日前公布出場次序，天王天后福山雅治、MISIA再次擔任壓軸歌手，不過就被網民批評毫無新意。而藥師丸博子、寺尾聰將以特別嘉賓身份現身，還有離婚不久的徐若瑄，亦會以組合「黑色餅乾」姿態參與節目，老牌歌手藤井郁彌今年將再次踏上《紅白》舞台，演繹日劇《愛情白皮書》的經典主題曲《TRUE LOVE》。

21歲神秘歌姬Ado除夕也會首次亮相《紅白》，以一曲《唱》代表紅組登場，到時勢會成為盛會上的另一亮點；宣布明年2月來港開騷的Ado，日前就激罕現身螢光幕，為《CDTV》特備節目大展歌喉，出場17分鐘僅以剪影表演，引起網民熱烈討論。

神秘歌姬Ado激罕現身螢光幕，日前以剪影為《CDTV》特備節目大展歌喉。 即將來港的21歲歌手Ado，近期頻頻亮相年底各大音樂盛會。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受