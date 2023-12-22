YOASOBI選唱《Idol》登《紅白》舞台 Ado剪影亮相掀熱話

除夕夜舉行的日本年度樂壇盛事《紅白歌合戰》（又稱：紅白歌唱大賽），今日公布一眾歌唱單位的出場曲目，當中爆紅組合YOASOBI將獻唱全球大熱的《Idol》，是二人首次在日本電視節目上公開演唱此曲，自然成為今屆亮點之一。YOASOBI早前來港出席《Clockenflap音樂節》大受歡迎，二人近期還到台灣及南韓引起哄動，由於年底日本均舉行不少大型節目，身為紅人的YOASOBI除了《紅白》外，還亮相《CDTV》長達四小時的年底特備節目，到大阪環球影城演出來迎接聖誕節。

MISIA福山雅治再唱壓軸 與此同時，《紅白》日前公布出場次序，天王天后福山雅治、MISIA再次擔任壓軸歌手，不過就被網民批評毫無新意。而藥師丸博子、寺尾聰將以特別嘉賓身份現身，還有離婚不久的徐若瑄，亦會以組合「黑色餅乾」姿態參與節目，老牌歌手藤井郁彌今年將再次踏上《紅白》舞台，演繹日劇《愛情白皮書》的經典主題曲《TRUE LOVE》。