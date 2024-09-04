YOASOBI香港演唱會｜兩場門票火速售罄 網上即現黃牛飛炒貴逾一倍

日本爆紅組合YOASOBI宣布展開大規模亞洲巡迴演唱會，香港站已定12月26、27日假亞洲博覽館Arena舉行，門票今日上午11時開售即出現搶飛潮，網上更立即湧現黃牛飛，部份炒價更高逾原價門票的一至兩倍。

由ikura與Ayase組成的YOASOBI，去年12月首度襲港，為Clockenflap音樂節到中環海濱大唱名曲，造成萬人空巷場面。YOASOBI組成5周年，12月起展開亞巡『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』，首站以南韓首爾開跑，接着到香港、曼谷、台北、上海、新加坡，最後一站是明年2月底的雅加達站，全七地共開十四場，香港兩場演唱會門票今日透過KKTIX HONG KONG網站開售，可是大批歌迷卻一直未能成功，更一度顯示「目前沒有任何可以購買的票券」。而KKTIX HONG KONG下午發文表示，由於系統檢測異常活動，現正處理逾期而未完成之結帳門票，並將於香港時間今日(9月4日)下午2時釋出販售。及至下午3時許，主辦單位透過社交平台公布YOASOBI兩場香港演唱會門票已全部賣清。