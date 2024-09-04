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娛樂
2024-09-04 13:53:42

YOASOBI香港演唱會｜售票網系統異常 今日下午2時繼續釋出門票販售

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爆紅組合YOASOBI香港演唱會門票今日開售即掀起一片搶飛熱。

爆紅組合YOASOBI香港演唱會門票今日開售即掀起一片搶飛熱。

日本爆紅組合YOASOBI宣布展開大規模亞洲巡迴演唱會，香港站已定122627日假亞洲博覽館Arena舉行，門票今日上午11時開售即出現搶飛潮，網上更立即有黃牛飛出現，炒價高逾原價門票的一倍。

ikuraAyase組成的YOASOBI，去年12月首度襲港，為Clockenflap音樂節到中環海濱大唱名曲，造成萬人空巷場面。YOASOBI組成5周年，12月起展開亞巡『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』，首站以南韓首爾開跑，接着到香港、曼谷、台北、上海、新加坡，最後一站是明年2月底的雅加達站，全七地共開十四場，香港兩場演唱會門票今日透過KKTIX HONG KONG網站開售，可是大批歌迷卻一直未能成功，更一度顯示「目前沒有任何可以購買的票券」。KKTIX HONG KONG下午發文表示由於系統檢測異常活動，現正處理逾期而未完成之結帳門票，並將於香港時間今日(94日)下午2時釋出販售。

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YOASOBI Live in Hong Kong 2024

日期：2024年12月26-27日
時間：8:00pm
地點：亞洲國際博覽館Arena
票價：$1,480 / $1,180 / $980

 

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