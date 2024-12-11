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娛樂
2024-12-11 14:18:33

YOASOBI香港演唱會｜12月空降香港 破天荒舉辦三大期間限定活動

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YOASOBI兩場首爾演唱會日前已圓滿結束。

YOASOBI兩場首爾演唱會日前已圓滿結束。

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日本組合YOASOBI全球爆紅，本月展開亞洲巡迴演唱會『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』，第一站首爾已於上周末展開， 12月26及27日便再襲香港假亞洲博覽館Arena舉行兩場演唱會，之後再到曼谷、台北、上海、新加坡，最後一站是明年2月底的雅加達，創下日本歌唱單位的最大規模的海外Arena Tour。同時，YOASOBI宣布明年7月起展開日本巡演，近40場演出將開至2025年底。

Ayaseikura組成的YOASOBI，繼去年12月首次來到香港出席Clockenflap音樂節，並形成萬人空巷的現象後，人氣持續高漲。YOASOBI在港大受歡迎，首個香港演唱會的門票早前開賣火速售罄。憑藉Ayase現象級的創作力和ikura兼備爆發性及通透感的獨特嗓音，YOASOBI出道後立即在J-POP界佔一席位，為了慶祝組成五周年，二人也將在香港舉辦一系列慶祝活動，於12月在AIRSIDE11 SKIESThe Twins雙子匯盛大展開，與演唱會互相呼應，為粉絲帶來全方位的音樂體驗。三個場地將設有YOASOBI主題活動，包括扭蛋機、互動自拍亭，供粉絲們到場盡情打卡

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YOASOBI將於12月26日至 27日首度登陸亞洲國際博覽館舉辦一連兩場演唱會。

YOASOBI將於12月26日至 27日首度登陸亞洲國際博覽館舉辦一連兩場演唱會。

YOASOBI活動資料：

● 13/12/2024-03/01/2025AIRSIDEYOASOBI Exhibition「超現實」in Hong Kong

● 15/12/2024-25/12/202511 SKIESYOASOBI Concert Zone

● 21/12/2024-06/01/2025The Twins雙子匯：YOASOBI Live 2024 Pop-up Store

YOASOBI明年7月起展開日本巡演，近40場演出將開至年底。

YOASOBI明年7月起展開日本巡演，近40場演出將開至年底。

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