熱門搜尋:
聖誕2024 美國減息 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-12-27 02:09:44

YOASOBI香港演唱會｜Ayase多謝香港 ikura被歌迷感動到眼濕濕

分享：
YOASOBI香港演唱會｜Ayase多謝香港 ikura被歌迷感動搞到眼濕濕

YOASOBI首次香港演唱會已順利展開。

adblk5

日本組合YOASOBI爆紅全球，趁出道滿5周年，二人本月展開亞洲巡迴演唱會『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』，Ayaseikura前日隨大隊抵港，Ayase到埗後亦在社交平台打卡，而本地主辦單位更在位於銅鑼灣SOGO的全港最大LED屏幕展示YOASOBI演唱會廣告，為組合首次香港演唱會全力造勢。

YOASOBI演唱會廣告正於銅鑼灣鬧市登場。 Ayase前日到埗後立即打卡。 Ayase到港後亦有出story。

Tyson Yoshi曬後台合照

YOASOBI一連兩場亞巡香港站演出昨晚已在亞博Arena開鑼，吸引大批歌迷提早到場搶購紀念品及霸定靚位，本地歌手Tyson Yoshi帶同未婚妻Christy捧場，JFFT成員雞翼（GE）亦是座上客。

演唱會於晚上810分左右開場，台前企位早已迫滿觀眾等睇show，當Ayase和主音ikura率樂隊登場，全場立即瘋狂尖叫，YOASOBI先以《seventeen》炒熱氣氛，之後亦唱出多首熱門作品，ikura有備而來練定廣東話講：「大家好，我哋係日本嚟嘅YOASOBI。」之後又講：「你哋玩得開心嗎？」獲歌迷報以熱烈掌聲。演唱會尾聲，YOASOBI演縪名曲《Idol》把氣氛推至高峰，兩人多次多謝香港，並異口同聲表示去年來港參與Clockenflap音樂會後終於如願舉辦首次香港演唱會，受到香港歌迷的熱情感動，ikura更一度哽咽兼眼濕濕，更再次感謝大家支持。及至encore，兩人換上巡演圍衣登場，最後以代表作《向夜晚奔去》為香港騷劃上句號，臨離場前在台上跟全場觀眾大合照。完騷後，Tyson Yoshi獲安排入後台跟兩人合照，而JFFT成員GE則被觀眾包圍要求合照。

adblk6
YOASOBI大唱首本名曲。 ikura受到香港歌迷的熱情感動，一度哽咽兼眼濕濕。 ikura受到香港歌迷的熱情感動，一度哽咽兼眼濕濕。 全場亮起手機燈，場面壯觀。 YOASOBI亞巡一連兩場香港站演出昨晚已在亞博Arena開鑼。 YOASOBI一連兩場亞巡香港站演出昨晚已在亞博Arena開鑼。 YOASOBI與樂隊成員趁完騷前在台上跟全場觀眾大合照。 Tyson Yoshi入後台跟YOASOBI合照。 JFFT成員GE離場時被觀眾包圍要求合照。

amFUN聖誕狂賞🎁狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈👉

amFUN聖誕狂賞 狂送UNICO迷你遊戲機、主題公園門票、Panasonic鏡燈