YOASOBI香港演唱會｜Ayase多謝香港 ikura被歌迷感動到眼濕濕

日本組合YOASOBI爆紅全球，趁出道滿5周年，二人本月展開亞洲巡迴演唱會『YOASOBI ASIA TOUR 2024-2025』，Ayase與ikura前日隨大隊抵港，Ayase到埗後亦在社交平台打卡，而本地主辦單位更在位於銅鑼灣SOGO的全港最大LED屏幕展示YOASOBI演唱會廣告，為組合首次香港演唱會全力造勢。

Tyson Yoshi曬後台合照

YOASOBI一連兩場亞巡香港站演出昨晚已在亞博Arena開鑼，吸引大批歌迷提早到場搶購紀念品及霸定靚位，本地歌手Tyson Yoshi帶同未婚妻Christy捧場，JFFT成員雞翼（GE）亦是座上客。

演唱會於晚上8時10分左右開場，台前企位早已迫滿觀眾等睇show，當Ayase和主音ikura率樂隊登場，全場立即瘋狂尖叫，YOASOBI先以《seventeen》炒熱氣氛，之後亦唱出多首熱門作品，ikura有備而來練定廣東話講：「大家好，我哋係日本嚟嘅YOASOBI。」之後又講：「你哋玩得開心嗎？」獲歌迷報以熱烈掌聲。演唱會尾聲，YOASOBI演縪名曲《Idol》把氣氛推至高峰，兩人多次多謝香港，並異口同聲表示去年來港參與Clockenflap音樂會後終於如願舉辦首次香港演唱會，受到香港歌迷的熱情感動，ikura更一度哽咽兼眼濕濕，更再次感謝大家支持。及至encore，兩人換上巡演圍衣登場，最後以代表作《向夜晚奔去》為香港騷劃上句號，臨離場前在台上跟全場觀眾大合照。完騷後，Tyson Yoshi獲安排入後台跟兩人合照，而JFFT成員GE則被觀眾包圍要求合照。