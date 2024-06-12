YouTuber大J想環遊世界三個月 FB出PO想借宿觀眾屋企 網民：食相難睇到

香港YouTuber兼KOL JASON（大J），雖然近年佢與日本籍太太Mai、兩隻貓貓移居日本，不過依然積極拍片與網民分享日本生活嘅片段。近日佢喺社交網站出PO，表示有意用三個月時間環遊世界，不過為咗慳旅費，佢提出全程借宿觀眾屋企，結果遭到網民狠批。

Jason - 大J

大J為節省旅費借宿觀眾屋企遭狠批乞衣 大J喺社交網站出PO：「我考慮緊打算用三個月時間去環遊世界，但為咗節省旅費，有冇可能全程借宿觀眾屋企呢？瞓地板有瓦遮頭有得叉電就 ok㗎喇~」之後大J再喺留言區補充話：「話就話環遊「世界」，不過應該都係去10幾個國家。亞洲同東南亞唔會去，南北極唔會去 ，淨係歐洲非洲北美南美...其實可能唔使用3個月咁多添」、「環遊世界機票，如果只係坐經濟艙，2萬5千港幣有找。可以飛39000哩，夠晒去十幾個國家」及 「度下個行程 ，最快秋天出發」。

呢個PO一出，唔少網民紛紛留言狠批，例如「為左節省遊費 可以去到幾盡？」、「最少幾百萬係手, 仲係到慳?」、「真係識玩，北歐R住」、「咁有錢都要借宿 咩事」、「月入30萬仲要慳旅費抵你發達」、「黎香港玩 我借宿俾你」、「成百萬youtuber都要借宿會唔會太樣衰﹐接多幾個贊助咪夠」、「食相難睇到 成個乞衣咁」、「無錢仲學乜人環遊世界？」、「依度唔去果度唔去都叫環遊世界」「佢應該算搵得多 咁都仲要借宿 都幾難睇」、「有錢起樓 但無錢去旅行？」、「個個月收入幾十萬，依家又黎乞觀眾」及 「賓館都慳？」等等。