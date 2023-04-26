YouTuber已取代傳統媒體地位？卻因「關公」二字定生死

從前的年代，娛樂與資訊都掌握在媒體之手，但自從網絡興起，尤其是YouTube盛行，生態也有所改變。香港YouTuber也由以前主要做直播、發表個人意見，到現今連戲劇、綜藝、深度訪談等都涵括，甚至可以說比傳統媒體，更用心去做內容。在迎來ChatGPT，每份工都可能被取代的世代，這些YouTuber、內容創作者，又有甚麼值得傳統媒體學習的地方？

YouTuber內容質素高 相信不少讀者，都是成長於傳統媒體的「餵養」下成長。小時候看電視台製作的劇集，在電台聽到最新的派台歌，從報章、雜誌得到新聞與資訊。然而在網絡興起以後，傳統媒體收視、影響力、銷售開始下跌，當年傳統的媒體大佬，認為網絡資訊因為免費而搶走大部份觀眾讀者，講到尾都是錢作怪。但時至今日，基本上一切資訊都免費提供，不再是個「錢」字，問題又何在？ 答案很簡單，就是質素。今時今日，YouTube文化已深深影響香港人，無論男女老少都仰賴它提供的資訊與娛樂。由從前比較簡單的打機直播、個人見解，今時今日的YouTube Channel已能做到比電視台、媒體更有質素的內容。例如「試當真」會製作短片戲劇、甚至最近的超大型綜藝，「小薯茄」會有趣味問答，「Hebeface」甚至會有關於電影的拍攝場地重遊、深度訪談。

KOL殺入傳統媒體 YouTube Channel多元化而具備質素，甚至會因為YouTuber/KOL的高人氣，倒過來殺入傳統媒體。例如小薯茄的阿冰，最近就一躍成為電影《一人婚禮》的女主角，當紅的YouTuber也會出現在電視劇、娛樂新聞、廣告之中。反觀現在傳統媒體的生態，有電視台被指題材老化不合時宜，至於網媒就多以追求點擊維生，結果就有一大堆為炒作、搶眼球而生的「新聞」（甚至變成內容農場），令讀者生厭。論製作的認真度與創意度、觀眾興趣的緊貼度，很多時候這些YouTube Channel已超越了傳統媒體。 然而這些YouTuber/KOL亦有一個致命傷，就是會深深被網民的喜惡主宰影響力。所謂「成也關公，敗也關公」，近年都有不少YouTuber因為爆發關公災難，辛辛苦苦建立的名聲都一下子清袋。在這個層面，網民絕不留情之餘，其地位也不似傳統媒體般難動搖。例如雪姨、Sunny與Creamy，甚至是近期的鹽叔等等，都是因為其行為言論不當，而遭到網民攻擊以至離棄。