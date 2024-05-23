YouTuber Sunny公關災難後暴瘦兼抑鬱 女友Creamy陪伴操肌復出

YouTuber Sunny公關災難後暴瘦兼抑鬱 女友Creamy陪伴下操肌復出

YouTube頻道arhoTV的Sunny和Creamy在推出NFT引起爭議後，一度面臨公眾形象危機。經過一段時間的沉寂，傳言兩人已經分手。然而，經過一年多的隱退，arhoTV於20日重新出現在大眾視線，並且Sunny和Creamy一同現身在新的影片中。

在「公關災難」之後，arhoTV的Sunny和Creamy一直保持低調，但他們的頻道從未消失。昨天，arhoTV發布了一段新影片，主題是「改變自己」，Sunny分享了他在事件後體重驟降至50公斤，生活陷入低潮的經歷。半年後，他決心透過健身改變自己，通過舉重和跑步，以及一天五餐的飲食計劃來增肌，最終在五個月內成功增重至70.4公斤。

曾想放棄自己 影片中，Sunny坦承曾經想要放棄自己「一了百了」，但最終選擇改變自己，重新開始。在這段超過8分鐘的影片中，他的女友Creamy也有參與，並且一起努力運動。Sunny表示，過去他曾因為他人的評價而感到沮喪，但如果不是這次的事件，他也不會有所改變，並且感謝家人、朋友和支持他的人。他承認自己還不算非常強壯，但他表示「我不會再停滯不前」。