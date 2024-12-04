YT周殷庭回應床哥Edan抽水風波 唔想再有人攻擊挑紛爭

YT周殷庭今日到尖沙咀出席活動，同場還有何超餓夫婦、張文傑、胡子彤及朱鑑然等。YT與YouTube頻道JFFT組成的JFYT，首次打入叱咤「我最喜愛的組合」的最後5強，與MIRROR等爭獎。近日床哥借呂爵安(Edan)與林明禎台灣見面在網上拉票，搞到姜濤亦不禁話床哥「冇品」。 早前Edan與床哥先後就事件回應，而捲入是次風波的YT就坦言今次事件是大家都不想見到，坦言不支持任何攻擊他人的言論，認為床哥與Edan已經用了一個成熟方式去和解，不想見到再有人刻意製造一些東西再挑起不同人的神經。

由於YT認識兩面的人，問到有沒有因為事件感到難堪，他說︰「我想沒有人會支持任何hate speech，或者去攻擊大家。始終無論是講笑也好、不講笑也好，好似Edan咁講，可能人地真的會受影響、不開心或者受傷害，不單止是當事人，甚至乎fansbase都可能會出現呢件事時候，去到最後都唔會有一個好結果。」 問到床哥是否開的玩笑過了火，他認為床哥當初也可能沒有想過，但那句說話，別人聽起來如果不舒服，那個不舒服的感覺便是成立。他稱當日收到fans的訊息時，已經立即跟Edan說不好意思，他坦言不想任何人有不舒服的感覺。他說︰「大家都喺呢個圈子裏面，大家都係朋友，大家有時想約出來打波，無人想見到一個呢個局面。」

問到他有沒有著床哥跟Edan說聲不好意思之類的說話，YT認為沒有人可以迫到另一個人去做或講任何事，而自己就因為兩面都認識，都是他的朋友，所以當下覺得應該要去跟Edan道歉。他說︰「我覺得呢一刻，佢哋已經以佢哋嘅方式，好成熟地去對待呢件事，我覺得我哋唔應該再focus究竟邊個講咗乜，邊個喺幾時講咗啲乜，唔係糾纏落去，再糾纏落去其實對任何人都係好困擾。」 問到YT是否夾在中間，他就覺得沒有特別感受，只是大家有時也會有不同意的地方，只要和解好便可。

YT再次強調只要一句說話令到別人不舒服便是不舒服，而他因為認識雙方，所以不會評論對方的說話是對與錯，因為自己有一定的前設，自己的感受一定與聽的人是會不同。 談到在床哥另一次開直播，YT當時也在直播入面，但未有就床哥的言論參與，有網民形容YT是牆頭草，YT表示不認同，「我作為一個認識Edan的人，收到對方fans的訊息稱那句說話唔ok，我會以朋友身份跟Edan說『Are you ok？』而自己既然是床哥的朋友，當然不可以落命令要佢點講，每一個人都有佢嘅自由意志。」

對於床哥稱第二次直播是意氣之事，YT就認為現時予他的感覺是大家不想這件事完結，好讓事件繼續製造花生，從中得到快樂，而涉事的人都很想完結這件事。 談到JFFT稱JFYT會不再出現，YT對此沒有特別想法，因為JFYT是一個很即興的組合。他再次強調說︰「大家仍然好關心我哋呢件事，但我真心真心好想同每一個喺網上留言繼續攻擊唔同member好，無論係姜濤、Edan、無論係我、JFFT都好，至少喺我自己嘅Fanbase，希望大家唔好再激進地做這件事，因為任何人睇到都唔會舒服。」 他稱fans去維護偶像是很正常，但同時亦都希望大家不要再互相攻擊。他亦相信有些人很想見到他答錯了一些東西，好讓事件繼續發酵下去，自己不是想看到的局面。