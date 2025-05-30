YT周殷廷新歌《上場》夠勵志 MV邀8組運動員攜手演出

周殷廷YT推出新歌《上場》，原來這首歌就是這樣誕生。當日在張振興伉儷書院，有一位同學舉手問YT，如果他們（籃球隊）於學界精英籃球賽中成功打入決賽，可否於決賽當天前來觀看他們比賽，YT一口答應。數星期後，YT收到很多DM，得悉他們成功打入決賽，YT有感而發，寫了《上場》這首歌。

曾是籃球運動員的YT，對比賽有很深的感受：「成長時期我遇到很多痛苦或者好低潮的時候，我會聽一些『好行』的Rap鼓勵自己，所以我好想可以送一首歌給每一個面對低潮，正在孤軍作戰的人。」《上場》是YT包辦曲詞編監導，是他第一次嘗試寫Rap，亦是他眾多首自己寫的作品中，構思和創作花最長時間的一首歌，更是最難寫的一首歌。