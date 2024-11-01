YT周殷廷《意外現場》延續篇 為新歌《阿修羅》拍MV麻繩索頸賣命演出

YT周殷廷最近馬不停蹄，除了忙於校園巡唱及出席不同的公開活動外，亦致力籌備新歌。新歌《阿修羅》終登場，YT透過此歌帶出人類的陰暗面。為配合主題，MV中大玩中鎗爆破，更以麻繩索頸，差點出意外，絶對是賣命演出。

YT表示「阿修羅」曾於不同宗教、神話出現過，代表住憤怒、邪惡、不忿、追求力量及陰暗面。這首歌曲正是想帶出人類的陰暗面。他說:「《阿修羅》跟我另一首歌《意外現場》想帶出的訊息很接近，但這次是陰暗版本。」《意外現場》是講述死亡後重生的旅程，落地獄後會找到甚麼呢？YT作出了解構：「由《意外現場》開始，心中有一把聲音不知由哪裡來，一年後出現的《阿修羅》，正正就是這把聲。我們以為已燒毁過去，但落到地獄後發現仍存在，而且是一個詛咒，自己詛咒自己、詛咒別人、詛咒世界，帶出人類的本惡。」音樂上，YT在聲音方面有不同處理。他覺得唱《晨星》的聲音，與唱《阿修羅》不會一樣。這次他透過吶喊、詛咒、憤怒形式去演繹這首歌。