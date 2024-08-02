Yumi鍾柔美封張家朗江旻憓做男神女神 通宵睇偶像Celine Dion復出嗌感動

巴黎奧運熱潮焫着全城，全港巿民齊齊見證「劍神」張家朗蟬聯男子個人花劍金牌、「微笑劍后」江旻憓首奪女子個人重劍金牌、以及「女飛魚」何詩蓓勇奪女子200米自由泳銅牌及100米自由泳銅牌，為港增光！ 為慶祝港隊屢創佳績，香港街市旗下20個街市除了全線推出「加餸」優惠，及在指定街市直播或轉播奧運盛況及焦點賽事為一眾香港運動員打氣，人靚聲甜的「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)近日獲安排率先到臨青衣巿場打卡，並拿起香港街巿特意推出的兩款「網紅打卡神器」西瓜珍寶珠及菠蘿波板糖拍照，令人眼前一亮。

Yumi表示：「之前在朋友的社交網站看到『西瓜珍寶珠』與『菠蘿波板糖』已經心心眼，幾乎每天都被這兩款人氣『打卡神器』洗版，而且這兩款巨型水果珍寶珠好看又好吃，吃罷真的透心涼又Sweet呢！」向來孝順的Yumi續說 ：「雖然要兼顧工作及學業，但閒時我也會跟媽咪到街巿買餸，幫手做『苦力』，有些檔主認得我當然有著數。最喜歡青衣巿場的獨特設計，有郵輪模型又有巨型魚缸，可以一邊買餸一邊眼睛去旅行，一舉兩得！而且青衣巿場的中庭設有露營椅，方便大家在小食街購買小食後，跟朋友一起開心Share，更有我最愛吃的魚蛋，識食一定要趁熱食！」

與邵美琪演母女 談到全城奧運熱，Yumi當然不會錯過，更是連「汁都撈埋」的奧運忠實觀眾，幾乎每晚通宵直擊各項賽事，她說：「我由奧運開幕式開始『全勤』，看到偶像Celine Dion公布患病後再次公開演唱，感動得眼濕濕，她對音樂的熱情真的令我佩服！之後每晚都被精彩賽事吸引，尤其是港隊的表現感動了全港巿民，看到江旻憓在女子個人重劍決賽反超前時，全家一起尖叫，最後摘下金牌，過程相當勵志，而她於賽後的訪問同樣真誠又可愛，笑容甜美，就算素顏也很漂亮，絕對是我心目中的女神！至於『劍神』張家朗當然也是我的男神，他奪金過程更是驚險，最後3劍緊張到不能呼吸，心臟恍如漏了一拍，當裁判宣佈終極結果時，我開心得彈起！凌晨看完緊張刺激的賽事後，我當然有響應張家朗呼籲，繼續返工加油，哈哈！」談到「女飛魚」何詩蓓接連在女子200米自由泳及100米自由泳中奪牌，Yumi更大呼興奮：「最欣賞她總是笑容滿臉，從容不逼，非常了解自己的長處，可見她的心理質素相當好，我也希望學習她時刻準備充足，任何時候都可以既輕鬆又充滿自信的態度去面對挑戰。」