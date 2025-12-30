Yumi鍾柔美自稱A0被揭情史 疑似中學時代激嘴照曝光

現年19歲的Yumi鍾柔美近期再成新聞人物，她與《青春本我》拍檔、Super Tiger成員Eden劉展霆緋聞再度升溫，日前Yumi在聖誕party上與緋聞男友Eden拍下親密影片，Yumi被男方啜面珠的短片被她上載至社交網，懷疑她錯手公開絕密影片後立即刪走。不過，Yumi日前出席《新城勁爆頒獎禮2025》時澄清與Eden只屬朋友關係，被對方錫面頰是因為玩「真心話大冒險」（Truth or Dare）遊戲而受到懲罰，自稱未有拍拖經驗的她又直認與Eden正了解中。

後樓梯合體激吻

Yumi與Eden傳出緋聞逾兩年，今年7月她又被拍得跟男同學睇戲時舉動親熱，不過她堅稱仍屬A0之身後，連日有關她的私生活及情史隨即在網上曝光。昨日（29日）Yumi再有錫面親密照流出，對方是打扮中性的女造型師Jansco Wan（溫總），而近日有網民在社交平台爆料指，Yumi早在13歲時已經初戀，並公開她當時與同校師兄的甜蜜合照，從照片見到，Yumi與戴眼鏡的男生頭貼頭合照，二人樣貌非常清澀，非常甜蜜；及至今天下午，再有指是Yumi的昔日拍拖照於社交網流傳，今次曝光三張照片更大尺度，當中兩張是穿著校服，疑似Yumi跟照片中男性十分親密，既戴上口罩隔住親吻，慶祝拍拖兩周年。至於最激一張，照片兩位主角在後樓梯激情接吻，二人貼身接吻，男方更把手放在女方臀部，由於用上心形emoji及打上馬賽克，故暫時未證實照片真偽及是否Yumi本人。