Yumi鍾柔美被網民爆冇品立即脫粉 「頭搖柔美擺」熱爆對住fans都反眼

昨日有網民在Threads以「不如講吓你遇過最無禮貌嘅藝人嘅經歷」為題出po，談論見過的冇品藝人，不過卻有人分享有禮貌的藝人代表，當中包括方力申、Anson Lo、張曼玉、林保怡、容祖兒等，連性格火爆的陳冠希，亦地被網民亦指在20年前的當紅時十分靚仔亦毫無架子。

冷待姨姨婆婆fans

不少網民連日分享遇過的無禮貌藝人，近期惹人關注的Yumi鍾柔美又一次成焦點；有網民聲稱曾屬Yumi粉絲，在一次fans club活動上見完Yumi真人立即脫粉！

該位網民留言：「我並唔係因為佢近期嘅新聞先至覺得佢冇禮貌/串，而係我曾經係佢嘅fans，因為佢嗰啲不可一世嘅態度而脫粉。2022年嘅時候我去咗fans club搞嘅生日會，諗住開開心心睇偶像，但去到好尾有一個環節係大家排隊同佢影相+畀佢簽名，佢對唔同人嘅態度係有唔同分別囉，即係見到小朋友，佢就會係咁喺度話『好得意啊』，跟住又喺度抱起嗰個小朋友，但係見到一啲姨姨甚至婆婆，佢就一直喺度『哦』、『嗯』，人哋同佢講多兩句佢就忍唔住反白眼，由嗰陣開始我就脫粉。佢嗰種串係好自然就感覺得到，所以最近見到啲新聞都唔意外。」自認A0的Yumi去年接連爆出緋聞，又被公開未夠秤的昔日情史，不僅被指扮純情，上月出席《新城勁爆頒獎禮2025》時，偕同門的Windy詹天文、Chantel姚焯菲接受訪問時，面對記者回應跟Eden劉展霆的緋聞時態度欠佳，邊聽記者發問邊閉眼上演「頭搖柔美擺」一幕成為熱話，受訪影片一直於網上瘋傳，令Yumi的藝人形象大受影響。