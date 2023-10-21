Yumi鍾柔美首與鏡仔同場 透露After Class將出新歌：我哋應該唔會散嘅

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）今日出席新都城中心舉行的「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮，同場還有森美、P1X3L成員George（歐鎮灝）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）。
Yumi今日在活動上跳唱《y2k還襯我麼？》，被問到有沒有去過澳門玩？她表示：「有啊！但我都忘記了上一次去澳門真真正正玩，我記得上一次去澳門係睇演唱會，希望我考完試，或者考完DSE都可以盡情去澳門玩，因為我實在太喜歡食澳門嘅嘢食。」
Yumi自言喜歡試多一些比較激烈的活動，雖然畏高，但都想挑戰攀石。今年讀中六的Yumi，透露開學後非常忙，亦快要考DSE，問到老師們可有擔心她身兼藝人會影響學業？Yumi稱如果工作量太大，都會出聲向公司提出，,因為她都想專注學業，希望考到好成績，因為成績始終要擺在第一位，但就不會閉關將自己困在房間。
對於有傳到海外升學，Yumi解釋：「之前好像有傳話我可能會去外國讀書，其實唔係真，我本身最原本嘅計劃都係留喺香港讀書，其實都有原因，因為很想Keep住做嘢，一直見大家，出席活動，想Keep住做這行，想Keep住讀書，所以都想留在香港讀。
難得跟隔籬台的Alton、Tiger 、George同場，亦感受到他們的威力：「今日來到呢度我覺得非常之靚，因為粉絲們都舉着各位藝人嘅牌，佢哋嘅歡呼聲都非常震撼。」Yumi獲一班粉絲前來支持都很開心。Yumi自己都很喜歡看演唱會，對於MIRROR明年亞博騷開鑼，就要看緣份，因為正忙於學業，所以順其自然。提到After Class隊友，姚焯菲（Chantel）正於外國讀書，炎明熹（Gigi）則專注讀大學，Yumi透露After Class將會合體，12月或有新歌推出，她稱：「聽公司講，希望大家可以期待下。」最後就補充話：「我哋應該唔會散嘅。」她形容組成After Class都開心，始終大家都是比賽一起出道，大家都有感情，所以我都希望可以繼續落去。