Yumi鍾柔美首與鏡仔同場 透露After Class將出新歌：我哋應該唔會散嘅

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）今日出席新都城中心舉行的「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮，同場還有森美、P1X3L成員George（歐鎮灝）、MIRROR成員Alton（王智德）和Tiger（邱傲然）。

Yumi今日在活動上跳唱《y2k還襯我麼？》，被問到有沒有去過澳門玩？她表示：「有啊！但我都忘記了上一次去澳門真真正正玩，我記得上一次去澳門係睇演唱會，希望我考完試，或者考完DSE都可以盡情去澳門玩，因為我實在太喜歡食澳門嘅嘢食。」

Yumi自言喜歡試多一些比較激烈的活動，雖然畏高，但都想挑戰攀石。今年讀中六的Yumi，透露開學後非常忙，亦快要考DSE，問到老師們可有擔心她身兼藝人會影響學業？Yumi稱如果工作量太大，都會出聲向公司提出，,因為她都想專注學業，希望考到好成績，因為成績始終要擺在第一位，但就不會閉關將自己困在房間。