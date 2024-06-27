Yumi鍾柔美Windy詹天文宣布演唱會加場 樂易玲現身支持搵林二汶拍片打氣

森美出場作簡短介紹後說：「我好想喺度同大家分享我對Chantel姚焯菲、Yumi鍾柔美同埋Windy詹天文呢三個妹妹嘅感覺，由我響2021年第一次係《聲夢傳奇》正式認識佢哋，睇住佢哋三個嗰陣只得十幾歲，中學都未畢業嘅女仔，點樣透過比賽、透過節目去成長、增值自己同埋挑戰自己。佢哋亦當我好似大哥哥咁，一有嘢唔明就問，不過我都好慶幸可以喺佢哋人生中一個非常重要嘅階段同佢哋相遇，我哋好開心一齊做咗一整季嘅《聲夢傳奇》，睇住佢哋進步，向住自己嘅目標前進。我好開心見到今日佢哋喺樂壇，喺學業，喺18 歲嘅人生上面都有唔錯嘅成績，亦都為佢哋感到驕傲。」之後森美便請Yumi和Windy到台前和大家見面，Yumi說：「今次好開心可以同Chantel、Windy開一個屬於我哋三個，亦都屬於我哋歌迷嘅演唱會，好高興歌迷由我哋出道就開始支持，一直支持到今日，知道演唱會飛賣哂嗰一刻真係好興𡚒，不過同樣都有啲煩㗎，因為好多飛債都未還。」Windy則說：「我同Yumi一樣，都係好開心可以加埋Chantel開呢場屬於我吔嘅演唱會，唱我哋想唱嘅歌，跳我哋想跳嘅舞、做一場好嘅show，回饋fans對我哋嘅支持，今次演唱會個名叫做 Let’s play together，希望到時fans可以喺演唱會度同我哋一齊玩，一齊享受。當我知道演唱會嘅飛一出就賣哂，梗係興奮啦，所以我已經同排舞師講今次嘅舞要挑戰難度，等大家覺得超值。」