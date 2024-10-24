Yuri陳怡叡陷熱戀？樂天女孩成員坦言「知道緋聞」　直言：我們也好奇

台灣近年第一檔結合打歌舞台、偶像音樂節活動，FIF打歌舞台《星月之夜STARRY NIGHT》23日邀請阿沁擔任音樂總監舉辦記者會，其中本月剛發新單曲〈I am the one〉的樂天女孩 Rakuten Girlls，就傳出本期入榜「FIF新歌首發女團」的好消息。樂天女孩小紫、心韻、芷軒提到同隊的Yuri（陳怡叡）被拍到跟千億鞋業小開Steven過從甚密，又被前棒棒堂男孩小賦接送的事件，小紫說，「女孩私底下都會認識很多經紀人，和經紀人互動良好，像朋友一樣。」

樂天女孩 Rakuten Girlls，本月剛發新單曲〈I am the one〉本期就入榜「FIF新歌首發女團」，相當讓人期待未來發展。樂天女孩團員小紫、心韻、芷軒被問到球團合約事情時，小紫表示：合約是一年一簽，每個人的合約到期都不同，覺得啦啦隊的氣氛都不錯。