Zelos黃凱逸拒扮直男被批事業向旺 阿Bu揚言唔再「大J」余德丞

香港人氣占星師「女俠Yvonne」主持的網上節目《絲打STAR TALK》，今集請來同志界代表黃凱逸Zelos、阿Bu、陳皓雲Howard擔任嘉賓，Yvonne為三人逐一解盤，為人馬座的Zelos、白羊座的阿Bu、巨蟹座的Howard指貼迷津。 Zelos上昇金牛，經歷過一段痛苦階段，如今可謂苦盡甘來，Zelos脫離低潮期，Yvonne指其流年大運正進入事業，大家聽到即一同鼓掌，Zelos聽罷即興奮話：「等咗呢一句好耐喇！」雖然勤力亦愛拼搏， 但Zelos要放下焦慮，被批其完美主義令自己帶來很大壓力，要識得放鬆，並樂觀面對四方八面的意見，Zelos未來一年財運極佳，不過他亦直認相當大使，自爆沒冇儲蓄並會全部投資在事業上。

阿 Bu 㷫起爆料 至於阿Bu性格愛玩，拒絕接沉悶工作，要學習與情緒共存，唔計較可有助事業運，被指「天生事業好順」，令阿Bu亦十分驚訝，還自爆：「拍《粉紅麻甩》嗰陣時，其實真係日日都去玩，我覺得呢種寓工作於娛樂，嗰陣時鍾意大J余德丞，名正言順，好開心，日日去玩！」阿Bu補充當時是「大J」，如今已「冇J」余德丞了。阿Bu被形容是個天生「專業奶媽」，但他本人就坦言自私，好多時只會為自己，真性情的阿Bu對朋卻有嗰句講嗰句，當他講到㷫起，還忽然爆料，指Zelos曾被「乜春前輩」建議行大路風格，慶幸他沒有隱藏性取向扮直佬拍劇，阿Bu更拋金句：「你應該要偏鋒，你唔偏鋒乜都唔係添啦！」Zelos自己亦深表認同，大家就好想知他所指的前輩真正身份。 Yvonne花了不少時間替Howard解盤；擁有親和力的Howard，累積下來的修行，總是給別人有朋友、鄰家男孩感覺，阿Bu聽罷即補充：「我對男孩呢個形容可圈可點。」Zelos仲話：「係鄰家嘅師奶呀！」認為Howard夠精打細算，加上之前留了長長鬈髮，笑指對方是「花師奶」。