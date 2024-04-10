Zendaya繼《沙丘2》後再上新片《挑戰者》大讚床戲有「動作指導」

近年炙手可熱嘅荷里活女星Zendaya，繼《沙丘瀚戰2》之後又有新戲上，新片《挑戰者》（Challengers）呢期喺意大利羅馬舉行首映。導演Luca Guadagnino來自意大利，當然要返主場威威。

兩男同時追求 Zendaya:全都要! 《挑戰者》中，Zendaya飾演女子網球好手Tashi，因緣際會下認識Josh O’Connor同Mike Faist 2名男網球手Patrick 同Art，兩男同時追求，Tashi全都要。Tashi喺球壇如日方中之際遭遇重傷而退役，佢選擇同Art結婚並成為丈夫嘅教練。一場挑戰賽令Patrick 同Art碰頭，比賽已經唔止鬥球技咁簡單。

兩男同時追求 Zendaya:全都要!

導演拍過《以你的名字呼喚我》，擅長情慾情感交纏戲碼，《挑戰者》當然有床戲，睇預告片似乎Zendaya同兩大型男同時激戰，嘩！三位主角話拍之前會一齊打網球一齊出街一齊排戲，令大家都有連結而且有好感先拍(定係…啪？），Zendaya仲話劇組有負責床戲嘅「親密指導」(Intimacy Coordinator)，大讚好幫到手而且令各人安心。

Challengers

咩係「親密指導」Intimacy Coordinator? 小編好奇之下即刻search下咩係Intimacy Coordinator，原來真有其工，而且美國演員工會甚至有「親密指導」嘅工種介紹。「親密指導」係負責同劇組及演員溝通嘅橋樑，令各方人等都遵守安全指引，演員會清楚知道自己要做咩、出嚟係咩效果，同時又能夠呈現導演嘅想法。如果導演有要求，「親密指導」仲要安排演員親密戲份嘅動作，甚至要做埋呢啲場口嘅「編舞家」(choreographer），都可以話係另一種「動作指導」。

Challengers

咪以為睇得多同「實踐」得多，就做到「親密指導」。工會嘅介紹指出，做呢個崗位需耍有多項才能，要識得點樣以鏡頭配合敘事、要識得點教演員以肢體配合動作，「黐膠紙」保護演員重要部位嘅技巧當然要識，用咩布料遮、點樣黐，都要知。而且「親密指導」仲要識情緒上急救技巧，畢竟親密戲份對演員心理構成好大壓力，在場嘅負責人一定要知點樣處理。

荷里活著名親密指導Alicia Rodis甚至開過大師班講座！