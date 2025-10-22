Zootopia 2｜黃子華容祖兒闊別9年開心重逢 Marf加盟《優獸大都會2》聲演嘉西BB

相隔9年再為同一角色配音，子華神驚嘆完全唔覺上一集已是9年前的事，他稱：「感覺上好似舊年先配完第一集，今年又配第二集咁！」在《優獸大都會2》重逢，子華神和祖兒都認為對方狀態極佳冇乜點變，祖兒更大讚子華神比以前更靚仔！祖兒對第二集更是期待已久，表示：「第一集我睇了無數咁多次，真係好好睇！翻睇又翻睇，睇到夠，第二集就啱啱好出現！」

Marf 聲演入型入格

子華神和祖兒之外，今集仲有全新驚喜Marf邱彥筒加盟，入型入格聲演性感迷人、唱得又跳得的羚羊紅星嘉西BB。Marf自言獲邀為這位仙氣女神配音時，心情難免緊張。嘉西BB在第二集的性格更加鮮明，展現了剛烈辛辣的一面，Marf 認為這方面與自己個性最為相似，絕對有助她融入角色。

子華恨做真人版阿力

至於再度演繹同一角色的祖兒和子華神，祖兒認為自己與兔仔朱迪的樂觀正能量最為相似；子華神就自覺已經好完美地演繹狐狸阿力這個角色：「唯一可以更完美就係開拍真人版，由我親身扮演阿力！」再度為《優獸大都會》配音，祖兒覺得最大挑戰來自要一輪咀講超長對白，她坦言：「有幾場戲，每段對白有半頁紙咁長，講到條脷打晒結，要練習好多次先至可以一氣呵成流暢地演繹。」

子華神就覺得今集狐狸阿力的感情比上集更為豐富，很多說話既說不出口但又唔講唔得，笑拍：「今次配音令我成為了欲言又止的專家！」而首度為迪士尼動畫配音的Marf，有別於平時唱歌，今次要用聲音打動男女老幼觀眾，絕對是一項新挑戰，由此開發了自己聲音的全新領域，覺得十分好玩！