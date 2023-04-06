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娛樂
2023-04-06 09:00:01

Zpecial麥花臣開騷驚喜不斷 煒賢慷慨脫衣爆肌打鼓

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Zpecial麥花臣開騷驚喜不斷

Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。

本地樂隊Zpecial日前假麥花臣舉行加入華納之後的首個大型音樂會《Zpecial City Live》，Jill衞詩、Jude、釗峰、kayan9896、Zelos等都有現身睇騷。

Zpecial當晚以《年少輕狂》、《完全無關的事》、《中二病人》等快歌開場，音樂一響起，全場觀眾已經企起身，Zpecial更送上未推出新歌《特色單位》作為演唱會的小驚喜！之後，Zpecial分別以全新編曲同acoustic重新演繹其他歌手的歌曲，主音康聰（Eddy）問到其他成員為音樂會準備咗啲咩，此時着住背心的鼓手煒賢（Waiyin）就話自己為音樂會鍛練了體能好耐，當觀眾大叫除衫下，Waiyin亳不吝嗇脫掉背心大騷fit爆身形，然後還爆住肌打鼓，以一段跳舞快歌medley將全場氣氛推到頂點。

 

Eddy感謝Waiyin做其gym partner。

Eddy感謝Waiyin做其gym partner。

接着特別嘉賓MC張天賦驚喜登場，跟Zpecial合唱《Good Time》、《Loser》及獨唱《世一》，更講起大家的相識是由唱K開始，仲爆Eddy當時好飲得！而重返麥花臣的MC亦發覺原來上一次在麥花臣開騷已經是年半前與洪嘉豪的「我是現場音樂會」，並送上祝福予Zpecial希望他們都可以一路由麥花臣唱到去StarHall、紅館！而踏入音樂會最後一部分，Zpecial將十幾個巨型氣球拋落台同觀眾一齊玩波互動，邊唱邊跟大家一齊做運動。最後以歌迷間的「校歌」《深夜告別練習》全場大合唱，為是次音樂會劃上完美句號！完騷後，問到Waiyin如何操出健美身型，他表示是每天食雞胸來操肌，體脂肪率由本身已經好fit的9%減到4.6%，更笑說以後大家「開騷嘅標準就係咁樣！」Eddy事後亦在IG公開自己從前的發福身材與現時引的八嚿腹肌比較，感謝有中學同學Waiyin做其gym partner，陪他一齊鍛練先可以有咁大改變，非常勵志！

煒賢慷慨脫衣，還爆住肌打鼓。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。 Zpecial假麥花臣舉行音樂會《Zpecial City Live》。
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