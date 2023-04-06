Zpecial麥花臣開騷驚喜不斷 煒賢慷慨脫衣爆肌打鼓

Zpecial當晚以《年少輕狂》、《完全無關的事》、《中二病人》等快歌開場，音樂一響起，全場觀眾已經企起身，Zpecial更送上未推出新歌《特色單位》作為演唱會的小驚喜！之後，Zpecial分別以全新編曲同acoustic重新演繹其他歌手的歌曲，主音康聰（Eddy）問到其他成員為音樂會準備咗啲咩，此時着住背心的鼓手煒賢（Waiyin）就話自己為音樂會鍛練了體能好耐，當觀眾大叫除衫下，Waiyin亳不吝嗇脫掉背心大騷fit爆身形，然後還爆住肌打鼓，以一段跳舞快歌medley將全場氣氛推到頂點。

接着特別嘉賓MC張天賦驚喜登場，跟Zpecial合唱《Good Time》、《Loser》及獨唱《世一》，更講起大家的相識是由唱K開始，仲爆Eddy當時好飲得！而重返麥花臣的MC亦發覺原來上一次在麥花臣開騷已經是年半前與洪嘉豪的「我是現場音樂會」，並送上祝福予Zpecial希望他們都可以一路由麥花臣唱到去StarHall、紅館！而踏入音樂會最後一部分，Zpecial將十幾個巨型氣球拋落台同觀眾一齊玩波互動，邊唱邊跟大家一齊做運動。最後以歌迷間的「校歌」《深夜告別練習》全場大合唱，為是次音樂會劃上完美句號！完騷後，問到Waiyin如何操出健美身型，他表示是每天食雞胸來操肌，體脂肪率由本身已經好fit的9%減到4.6%，更笑說以後大家「開騷嘅標準就係咁樣！」Eddy事後亦在IG公開自己從前的發福身材與現時引的八嚿腹肌比較，感謝有中學同學Waiyin做其gym partner，陪他一齊鍛練先可以有咁大改變，非常勵志！