【濕氣來襲: 頭重無精神，事事提不起勁?】

頭重無精神已經是濕重表徵，如連帶有「濕便問題」、「如廁不適」、「常感疲倦」、「容易浮腫」(虛肥或包包面)，特別是下午或雨後加重、「手腳冰冷」；中了其中2項或以上，你已經受寒濕困擾了。寒濕是長期性困擾，不論天氣或季節，都影響住日常生活。要回復活力，就要試『余仁生祛濕寶』，以優質天然藥材，推動脾胃消化，改善身體內循環，達到補脾益氣作用。產品獲人氣認證，95%用家認同有效紓緩長期濕困^、約93%用家認同回復精神活力*、100%用家認同有效祛寒濕+！精明入手玫略，記住祛濕方程式:【基本調理】1盒：精神爽利、利水消腫，【解決痛點】2盒：改善濕便，廁所終於回復清新，不再尷尬，【固本培元】3盒：補脾益氣、面色好，整個人煥然一新。