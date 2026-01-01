螞蟻國際和谷歌共推「通用商業協議」 打通「AI購物」全流程

據悉，螞蟻國際與谷歌將圍繞智能體商業（Agentic Commerce）領域的全新開放標準—「通用商業協議」（Universal Commerce Protocol，UCP）展開合作。此次合作旨在推動AI智能體技術，實現對購物全流程—包括瀏覽、購買與售後等環節的全面支持，構建AI商業新生態。 UCP建立了一套通用的交互語言，令AI智能體能夠跨系統與消費者界面、商戶後台與支付提供商見進行高效協同，促進商業活動。採用UCP協議後，開發者無需再為每一個智能體單獨建立連接，所有智能體均可基於該協議輕松實現互聯互通。目前，已有多家全球支付及零售巨頭亦加入該協議。

螞蟻國際首席創新官楊江明表示：「螞蟻國際正繼續拓展和全球領先大模型的合作，共同支持智能體商業生態系統的建設。依托我們領先的支付技術能力，螞蟻國際的智能體商業解決方案可幫助商家便捷接入，保障端到端安全，提升用戶體驗，推動AI驅動的商業增長。」 楊江明表示，可信可靠的智能體解決方案需要為商戶提供三大核心能力。首先，商戶可全面管理AI算法，在實現購物流程自動化交互的基礎上，確保消費者體驗與其品牌形象和服務標準高度一致。其次，螞蟻國際憑借在電子錢包支付領域的技術與規模優勢，開發了專為電子錢包場景設計的智能體支付方案。通過自研的Antom EasySafePay使電子錢包用戶可在不跳出AI交互界面的情況下，完成交易。

通過多項AI安全技術，螞蟻國際在智能體交互中實現了交易可驗證、可追溯，支付周期中各參與方權責清晰，並能夠有效攔截欺詐交易。此外，若用戶賬戶被盜，還可獲得相應的賠付保障。 據悉，螞蟻國際已經在支付、客服、風控、信貸等多種業務場景和千問、DeepSeek等領先大模型廠商展開合作，探索AI在B端商戶和機構服務的規模化應用路徑，特別是滿足新興市場高速經濟增長和多元支付生態的旺盛需求。 作為面向商戶、金融科技公司及銀行的支付提供商，螞蟻國際的業務已覆蓋全球200多個市場，連接超過18億用戶賬戶和1.5億商戶。其全球支付服務、多幣種資金賬戶及聚焦服務金融科技企業的「AI即服務」平台，將成為UCP落地的重要保障。