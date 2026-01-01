元朗區硬地滾球邀請賽 以體育連結社區　深化校園與傷健共融實踐

由 愛共融慈善協會 主辦的《元朗區硬地滾球邀請賽》，於2026年1月3日至4日假和富慈善基金李宗德小學順利舉行。是次活動為元朗民政事務處「元朗區大型體育推廣活動資助計劃」下的社區參與計劃之一，透過硬地滾球賽事推動傷健共融，促進社區及校園對殘疾運動的認識。 賽事一連兩日舉行，設有個人公開組（男子組）、個人公開組（女子組）及雙人共融賽組別，吸引多位具肢體傷殘的運動員及社區人士參與，展現硬地滾球作為殘疾體育項目的競技特色及共融價值。

是次賽事榮幸邀得和富慈善基金李宗德小學 潘嘉璇校長及香港十大傑出青年梁國成先生蒞臨擔任主禮嘉賓，親臨現場支持傷健共融體育發展，並為一眾運動員打氣。主辦單位衷心感謝兩位嘉賓撥冗出席，與參賽者、學校師生及社區人士一同見證賽事成果。

共融表演賽連結校園與社區 賽事特別設立共融表演賽，邀請男子及女子個人公開組冠軍運動員，聯同和富慈善基金李宗德小學學生組隊參與，進行跨能力、跨年齡的共融示範。透過運動員與學生並肩作賽，讓年輕一代親身體驗傷健共融精神，將體育活動延伸至生命教育與校園學習層面，獲現場觀眾一致肯定。

創辦人 何宛淇：讓體育成為連結校園與社區的共融力量 創辦人何宛淇表示，衷心感謝和富慈善基金李宗德小學慷慨借出場地，並提供完善的設施支援，讓賽事得以在安全、合適且具教育意義的校園環境中順利舉行，進一步促進體育與校園共融的結合。她指出，是次《元朗區硬地滾球邀請賽》不僅是一項體育活動，更是一個連結社區與學校的重要平台，讓共融理念透過體育在社區中持續深化。賽事能夠圓滿舉行，實有賴元朗民政事務處的支持，以及裁判、義工及學校團隊的全力協作。愛共融慈善協會未來將繼續透過不同形式的共融體育活動，推動平等參與，促進社區凝聚。

《元朗區硬地滾球邀請賽》在社區、校園及多方夥伴的支持下圓滿完成，為元朗區共融體育發展寫下重要一頁。 預告活動：中西區硬地滾球邀請賽賀全運 《中西區硬地滾球邀請賽賀全運》將於2026年1月至2月舉行，賽事由愛共融慈善協會主辦，並獲中西區民政事務處贊助，旨在推廣硬地滾球運動，促進不同能力人士的參與與共融，並提供友誼競技的平台，與社區一同迎接全運會。賽事共設三個項目，包括個人公開組（男子組）、個人公開組（女子組）及雙人共融賽組別，並採取「先到先得」方式報名，額滿即止。

比賽將分兩日進行，第一日於2026年1月24日（星期六）假聖公會將軍澳基德小學禮堂舉行；第二日於2026年2月21日（星期六）假西營盤社區綜合大樓禮堂舉行。參加者須為愛共融慈善協會會員，個人公開組（男子組及女子組）各設12個名額；雙人共融賽設20隊，每隊2人，每位參賽者僅可代表一隊，不得臨時更換隊員。參加者須年滿12歲，如年齡介乎8至10歲，須有家長陪同。名額有限，歡迎有興趣人士及早報名參與，共同透過體育實踐共融精神。 查詢及報名詳情可 WhatsApp +852 9816 2172