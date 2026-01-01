告別揀MPF「點心紙」煩惱！ 智能顧問助你執靚強積金組合 整合可享逾萬元紅利回贈

還記得每次入職時，HR給你的那張強積金基金「點心紙」嗎？上面基金名稱密密麻麻，不少人看到風險回報一頭霧水——你當年是果斷「跟朋友揀」、「是但求其剔」，還是認真做足功課才作決定？這個看似簡單的選擇，隨時會影響著你長遠的退休保障投資回報。 事實上，強積金制度推行超過24年，累積超過100萬元的賬戶已達12.5萬個，較五年前大增一倍1，足見長期投資的威力，亦會是退休儲備中的重要部份。然而，根據友邦香港(AIA)最新一期「AIA 理想退休生活調查*」，高達65%打工仔坦言選擇強積金基金時「有困難」，超過一半人更表示分不清各類基金，也看不懂表現報告。這道「選擇困難題」，令不少人對管理強積金卻步，白白錯失增值機會。

智能顧問出手 五條問題度身推薦組合 為了解決這個痛點，AIA強積金受託人友邦信託與金融科技公司弘量研究（AQUMON）*合作，推出強積金智能投資顧問服務——積金智「邦」手。用戶只需回答五條風險評估問題，系統便能即時分析並推薦個人化投資組合，及各強積金基金配置比例的建議，將複雜的選擇化繁為簡。 平台提供多達50個投資組合選擇，並列出基金比例。若用戶對特定投資地區或ESG（環境、社會及管治）產品有偏好，亦可剔選相關選項，獲取更貼合心水的建議。

其中最特別的功能，是能夠「模擬」不同基金配置的潛在回報，讓用戶無需實際轉換基金，即可預覽過往回報，能與推薦組合並列比較。如用戶為AIA 強積金現有客戶，更可將現有組合和模擬組合或推薦組合並列比較，此功能為市場首創^，大大增強揀選強積金基金的信心。 積金智「邦」手亦設有退休儲備計算機，可快速估算儲備缺口並提供改善建議。服務現已於AIA+手機應用程式免費開放使用，助你輕鬆規劃退休大計。

限時整合優惠 紅利回贈高達$18,888 除了智能工具，管理強積金的成本也在下降。隨著「積金易」平台推出，配合「積金易」平台的推行，由2025年12月3日起，AIA MPF大幅調低強積金基金的行政費，半數基金減幅更超過50%，令整體管理費減幅最高達28.3%2，預計將惠及過百萬成員。

AIA同時推出限時「 雙重整合優惠」，紅利回贈最高達18,888港元，鼓勵成員整合賬戶並使用智能顧問服務。優惠分為兩部分：於2026年3月31日前從其他受託人轉入強積金資產，可享一次性紅利3,4,6；並連結強積金賬戶至AIA+並透過積金智 「邦」手完成風險評估測試 ，可享額外紅利3,5,6。

備註： * 第十六期「AIA 理想退休生活調查」於2025年8月13日至8月31日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問了共1,003名年齡介乎18-65歲，並至少持有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。調查數據已按香港就業人口分布（包括年齡、性別、每月個人入息）作加權處理，確保樣本能充分反映本港在職人口的特徵。是次調查由獨立市場顧問公司Cimigo進行。

#積金智「邦」手及其服務僅由弘量研究有限公司提供。AQUMON是由弘量研究擁有的智能投資平台。弘量研究有限公司已獲強制性公積金計劃管理局發牌，並獲證券及期貨事務監察委員會授權進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。當中所提供的投資建議僅由弘量研究有限公司提供。友邦信託有限公司、友邦保險（國際）有限公司（「AIAI」）及AIAI所聘用的附屬中介人均不會提供任何投資建議。 ^ 此項功能為「市場/業界首創」是基於截至2025年8月AIA內部研究及可獲得的市場訊息而定。

1.資料來源： 強積金儲備穩步上升 - 積金局 2.計及受託人費調整後，基金管理費的減幅介乎9.1%-28.3% (預設投資策略基金管理費不變除外) 。詳情(包括其他收費)請參閱友邦強積金優選計劃說明書 - 費用及收費的章節：https://www.aia.com.hk/zh-hk/help-and-support/product-brochures-corporations#tabfilter-d8ec60ab2d-item-59f2598195-tab 3.紅利將於2027年5月前按合資格成員的最新投資選擇派發。 4.紅利金額將按成員從其他受託人轉入新強積金資產的總和計算，相關轉入新強積金資產申請需於2026年1月1日至3月31日提交，並於2026年5月31日前結算。成員需在2026年1月1日至3月31日期間提交第一份轉入新強積金資產申請日後，到2027年5月紅利派發日期間未曾作任何提款。

5.成員需在2026年3月31日前將強積金賬戶連結至AIA+，並於積金智「邦」手完成風險評估測試。 6.紅利將按成員於派發紅利當日最新的投資選擇，以單位/金額形式分配/存入到成員的賬戶。就保證組合以外之單位化強積金基金而言，有關紅利將以單位形式分配到成員的賬戶。而就保證組合（一項非單位化基金）而言，有關紅利將以金額形式存入到成員的賬戶。