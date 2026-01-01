熱門搜尋:
出版：2026-Jan-30 07:30
冬日保健: 護肺﹑理咳，強肺氣 速回復運動體魄!

持續氣喘影響運動表現？肺氣不足容易出現氣短、虛喘(「索氣」)，亦會造成疲倦，甚至影響免疫力。要保持最佳運動狀態，可透過冬蟲夏草強肺氣，改善呼吸系統健康，提升免疫力，亦可改善鼻敏狀況。而普遍應用於湯水食療的虎乳芝，具有潤肺理咳作用，有助滋潤呼吸道，減低喉嚨乾涸及痕癢。余仁生全效Cs-4蟲草(加強配方) – 50粒裝，含雙蟲草精華: Cs-4及冬蟲夏草，適用於癒後調理或日常保健強肺氣，助回復運動體格。余仁生虎乳芝草本飲–10包裝，以3大天然草本濃縮而成：馬來西亞國寶虎乳芝、冬蟲夏草菌絲體、黑接骨木莓，適用於癒後無痰的乾咳或敏感咳，再無「Kam Kam」聲，說話暢快無阻！
按此立即了解：

