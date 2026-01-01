熱門搜尋:
出版：2026-Jan-16 10:30
更新：2026-Jan-16 10:30

一粥麵鮑魚佛跳牆盆菜 早鳥優惠

新春將至，一粥麵推出新春鮑魚佛跳牆盆菜，選用多種珍貴食材。由即日至215日可享早鳥優惠，預訂新春鮑魚佛跳牆盆菜(6人份)送鹽焗雞(半隻)，早鳥價$798（原價$1,140）。另有6人套餐，除佛跳牆盆菜外，並連燒花膠肉絲素翅(4)、臘味糯米飯(2)及送鹽焗雞(一隻)215日或以前預訂，早鳥優惠$1,088（原價$1,555）。此外，還有五福臨門(2人份)配揚州炒飯或配原隻皇子乳鴿及香飯(2)，由即日至216日可供預訂，標準價$198 (2位用)。可於2621日取貨，另有多款美食供加購。於12日至215日期間購買盆菜(五福臨門除外)，即可獲贈一粥麵$50現金券乙張，用手機訂購更送零系可樂6罐。 （受條款及細則約束）
