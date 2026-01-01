嘉頓全新「臻悅」禮盒系列 繼續連結幸福

年味漸濃，嘉頓攜「臻悅」系列等六款新品，包括臻悅經典牛油曲奇禮盒、臻悅曲奇果仁禮盒、臻悅四重曲奇禮盒、花開富貴禮盒、迷你家庭什餅及幸運糖，延續心意傳遞，拜年送禮得體大方。今年，嘉頓亦推出全新「嘉友會」APP，帶來更優質的品牌體驗。活動期間，凡新註冊成為嘉友會會員，並購買指定新春系列產品滿指定金額，即可於APP內參加抽獎，100%中獎！於1月19日至2月13日期間，憑香港及澳門任何指定銷售點購買嘉頓新春賀年系列產品（當中須包括至少一款新春賀年禮盒）滿 HK$100或以上（以單一收據計算）可參加「嘉頓代代賞傳大抽獎」贏取包括嘉頓24K絨沙嘉頓家庭什餅金罐擺設（價值$1,999）等豐富獎賞。

