CON-CON HONG KONG 2026 以Mix Some__！激發亞洲IP無限想像

「CON-CON HONG KONG 2026」是首個由香港本地策劃、源於香港文化DNA的亞洲跨界IP潮流文化盛會，將於2026年4月4至5日假香港亞洲國際博覽館盛大亮相。為期兩日全方位文化運作IP文化活動、音樂節與黑盒劇場，勢必掀起全港以至全球粉絲搶飛熱潮。 在香港，Mix and Match並非一種風格選擇，而是一種城市精神。中西文化交匯、傳統與當代並存、多元價值共生，構成了香港獨有的創意優勢與文化DNA。 CON-CON HONG KONG 2026正承載這種香港原創精神：匯聚本地、亞洲及國際不同領域的IP與創作單位，涵蓋潮玩、動漫、音樂、時裝、藝術及設計等範疇，透過跨界聯乘與深度交流，促進文化對話，激發嶄新創作可能，讓IP之間產生具影響力的連結與成果。這是一個IP交流與跨界合作成果的全新平台，讓香港原創站上亞洲以至國際舞台，展現其在潮流文化與創意產業中的獨特價值。

CON-CON：Convention for Connection一個為 IP交流的年度盛典 「CON-CON」意指Convention for Connection，是一個以「連結」為核心的文化盛會 — 集結創作者與IP、品牌與觀眾、潮流與文化、香港與世界，它不只是單純的的動漫展、音樂節或品牌展、 而是讓不同文化、創作領域與產業力量匯聚一個平台。作為亞洲其中一個最具規模與野心的年度跨界文化盛會，「CON-CON」旨在將流行文化、ACG文化、知名IP與品牌放進同一個空間，促進不同領域優秀創作者及其作牌產生互漫交流，激發聯漫與文化互通，銳意成為推動IP國際化與創意突破的重要引擎。

羚邦集團傾力策動 將文化帶到現場 首屆CON-CON HONG KONG 2026 由 羚邦集團 全資舉辦，並由旗下的CON-CON (HK) Limited傾力策動。總部設於香港、業務遍及大中華地區、日本及及東南亞的羚邦集團，紮根香港三十多年，累積超過1,000個流行文化與動漫IP，是亞洲IP內容發行、品牌授權與實體娛樂權的重要推手。從商品授權、大型實體活動到數碼平台，羚邦集團一直站在IP產業最前線。旗下包括Ani-One在內共11條YouTube頻道，累計訂閱人數超過1,000萬，影響力橫跨多個世代。 兩日全方位文化運作 IP文化 × 音樂節 × 黑盒劇場

在為期兩日的活動中，CON-CON HONG KONG 2026將呈獻一系列高密度、跨形式的文化內容，包括： • 多個重量級日本IP，聯乘國際品牌集結登場 • 會場限定IP體驗專區 • 香港IP參與盛會展示及地創作無限創意 • 港日歌手聯手呈獻盛大音樂節 • 全球首映動漫劇集與粉絲見面會 • 搶先限定IP聯乘商品 • 新一代香港IP創作人專區 • 匯聚業界人士講座、座談分享 • 記者會及新品發布活動 創作總監：COIN PARKING DELIVERY 為整個CON-CON定義視覺與態度 為貫徹 CON-CON HONG KONG 2026推動文化交流以及創意互通的宗旨，大會邀得國際知名藝術家COIN PARKING DELIVERY 擔任活動創作總監。擅長以自身創作與知名 IP 聯乘並注入獨有活力的 COIN PARKING DELIVERY，作品橫跨不同界別，其中包括動漫、美妝、鐘錶、運動、服裝、潮流玩具與K-Pop，理念與「CON-CON」一脈相承。這次，COIN PARKING DELIVERY將為CON-CON HONG KONG 2026的品牌概念與現場體驗帶來全新詮釋，為活動奠定鮮明而態度的視覺語言。

亞洲音樂盛會 港日人氣歌手兩日不間斷登場 活動期間，多位人氣 J-POP 及殿堂級動漫經典主唱歌手及樂團，將聯同香港新世代流行音樂歌手接力登台，為大家帶來一連兩日的演唱會，把樂節文化直接轉化成能量。更多參與「CON-CON HONG KONG 2026」的IP、歌手與環球潮流品牌名單，將於稍後陸續公布，敬請留意官方社交平台最新消息。 CON-CON HONG KONG 2026

日期：2026年4月4至5日（星期六至日）

地點：香港亞洲國際博覽館 3、6、8、9及11號展館