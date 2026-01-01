AI+寬鬆=股市長牛？泡沫憂慮下該如何交易？ FSMOne（香港）「投資良機何處尋2026」研討會 AI泡沫仍然處於初期階段 數碼經濟及中港股市備受看好

踏入2026年，全球市場正值轉折。AI熱潮推動科技股上漲，但企業盈利能否持續仍存疑，美國企業雖具優勢，卻受經濟放緩影響。貨幣政策方面，全球央行進入寬鬆週期，惟美國與其他經濟體逐步分化，美元走勢波動及不確定性增多，減息節奏或更審慎，債券將如何配置？另一方面，中國企業內捲壓縮盈利，政府推動「反內捲」政策能否改善營商環境？隨着AI應用落地及香港IPO市場回暖，資金是否重返中港股市將成為關鍵。今年的債券及收息配置如何部署？

一站式投資平台 FSMOne（香港）於 1 月 10 日舉辦的「投資良機何處尋2026」研討會，深入探討環球市況與投資展望。FSMOne研究團隊首先回顧了2025多個市場表現，再分析2026年投資展望。研討會吸引近 350 位投資者出席，現場氣氛熱烈。觀眾全程專心聆聽並記錄投資要點，更於討論環節中踴躍發問，展現對市場前景的高度關注。與會者普遍認為研討會內容豐富且具啟發性，有助他們新一年作投資部署。

陳家朗：聯儲局須平衡通脹、經濟及政治壓力 預料來年減息兩次 FSMOne（香港）總經理陳家朗表示，聯儲局於2026年將面對來自特朗普政府的政治壓力、就業疲弱及通脹憂慮重燃的問題，雖然預期會繼續減息，但幅度應相當有限。美國企業盈利仍維持穩健，AI將持續主導科技行業並支撐經濟增長，但須關注企業能否將投資轉化為收入。由於美股估值偏高，吸引力相對低於其他市場。

陳家朗

展望2026年， AI發展與半導體銷售強勁，配合科技企業高資本支出，將持續推動美股及支撐經濟，有助抵消消費放緩壓力。然而，最近美國勞動力市場疲弱，加上政治壓力，聯儲局或需進一步減息。但由於服務通脹黏性及工資增長仍持續高企，未來核心通脹可能反彈，未必能回落至2%的政策目標，通脹重燃或會限制貨幣政策空間，因此預料聯儲局全年僅減息兩次。 陳家朗指出，在減息週期下短期利率將續降，但通脹壓力令長債收益率維持高位，孳息曲線預料於2026年進一步正常化。投資者可考慮逐步增加存續期至5至10年期美國國債，以獲取更佳「滾動收益」。

企業債方面，目前信貸息差仍處於歷史低位，高收益債券過於昂貴，令投資級別債券更具吸引力，尤其可留意美國科技企業債。受AI泡沫憂慮影響，相關債券收益率上升，加上投資門檻僅約2,000美元且流動性高，市場需求強勁。投資者可把握機會配置科技巨頭發行債券，部分已於 FSMOne 實時債券平台上架。

謝祐軒

謝祐軒：應審慎看待半導體股 港股將持續受惠於内地科技及流動性雙輪驅動 FSMOne（香港）投資組合管理及研究部助理經理謝祐軒指出，儘管美國經濟增速有可能放緩，AI作為美股市場的主要推動者，企業的盈利增長依然維持強韌。然而，他提醒投資者今年要較以往審慎，美國半導體股估值已反映高度樂觀預期，若企業的盈利及表現不如市場所預期，股價將有較大回調，波動性預料將持續，因此對AI整體行業持中性觀點。

另一方面，謝祐軒較為看好科網股，由於此行業憑雲端業務增長及多元化模式更具吸引力，數碼經濟行業今年仍具吸引的投資價值。 中國市場方面，中國經濟今年仍面臨房地產低迷及內需不足等挑戰，但科技板塊有望繼續成為增長引擎。中國去年在AI 領域中取得突破，DeepSeek憑創新的混合專家模型架構（MOE）及高效訓練技術，以較低算力成本達至頂級模型的性能，震撼全球AI市場，並縮小中美在AI領域差距。配合內地政府政策由監管收緊轉向支持民企，預期今年政策力度將進一步加強，成為推動經濟復甦及股市表現的關鍵因素。

香港股市方面，他認為恒指估值修復已基本完成，未來走勢仍取決於企業盈利復甦。流動性亦是支撐港股的重要因素。展望2026年，AI應用推動科技企業發展，疊加北水資金流入與IPO市場活躍提升流動性，港股結構性投資機會仍具吸引力。恒指2026年目標價為30,000點水平，而MSCI中國指數目標價為 98。 除中港市場外，謝祐軒亦看好歐洲、日本、南韓及台灣股市。歐洲核心產業盈利前景穩健，對沖基金與ETF資金有機會轉向歐洲市場；日本則繼續受惠於政策改革及半導體、先進製造業及國防戰略產業發展；南韓與台灣則憑記憶體超級週期及 AI 供應鏈優勢，成為美中以外的環球配置亮點。