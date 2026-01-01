一新美術館將「西源里選畫」定為雙年展，第二屆「西源里選畫」徵集現正啟動，獲選藝術家將於2026年6月在西源里1號一新美術館進行為期約三個月的聯展，截止報名日期為2026年3月15日（星期日）。「西源里選畫」對象是在2026年1月1日年滿21歲的香港永久性居民，參展者需要提供1至2張在2024年內或以後原創，並未曾作公開展覽的作品。參展藝術媒介包括但不限於水墨、水彩、油彩、塑膠彩、炭筆等繪畫作品(不接受立體藝術、裝置藝術及數碼媒介創作)。評選準則包括創意、技巧，以及畫作中展現的個人藝術風格。獲選者可獲港幣二千元（1件參展畫作）或三千元（2件參展畫作）作為展覽津貼。
詳情：https://bit.ly/4pEy8Ao
查詢: 2116 3496 / [email protected]
一新美術館定位「西源里選畫」為雙年展 公開徵集藝術家作品
一新美術館將「西源里選畫」定為雙年展，第二屆「西源里選畫」徵集現正啟動，獲選藝術家將於2026年6月在西源里1號一新美術館進行為期約三個月的聯展，截止報名日期為2026年3月15日（星期日）。「西源里選畫」對象是在2026年1月1日年滿21歲的香港永久性居民，參展者需要提供1至2張在2024年內或以後原創，並未曾作公開展覽的作品。參展藝術媒介包括但不限於水墨、水彩、油彩、塑膠彩、炭筆等繪畫作品(不接受立體藝術、裝置藝術及數碼媒介創作)。評選準則包括創意、技巧，以及畫作中展現的個人藝術風格。獲選者可獲港幣二千元（1件參展畫作）或三千元（2件參展畫作）作為展覽津貼。