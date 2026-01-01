熱門搜尋:
出版：2026-Jan-23 10:45
更新：2026-Jan-23 10:45

第五屆全港定格動畫創作比賽 免費參加

由普斯特有限公司（PRISTER）主辦的年度盛事「第五屆全港定格動畫創作比賽」正接受報名，將於131日截止。本屆比賽獲語文教育及研究常務委員會（語常會）資助，並與香港海洋公園及香港高等教育科技學院（THEi）協辦，陣容鼎盛。大會呼籲全港中小學生及家長把握最後機會，利用AI人工智能結合定格動畫，為「熊貓經濟」注入創意動力。比賽設親子組（幼稚園）、初小組及高小組，並特設「公開組」供自由報名。在語常會資助下，參賽學生需親自撰寫中英文劇本，並錄製兩文三語（廣東話、普通話及英語）旁白。
