日本伴手禮選購行為跨市場第三波調查結果公佈

日本OMIYAGE振興會早前進行了一項深入調查，以洞察亞洲主要市場在選購日本伴手禮上的行為與心理。 在首兩輪調查結果聚焦送禮者偏好，今次振興會亦從收禮者探討對收取伴手禮的感觀，調查問及收禮者對於收到甚麼樣的伴手禮能感到被重視，當中在「符合個人喜好」這項因素中，四地平均近六成（58.2%）視為重要，中國內地（60%）、韓國（60.9%）和台灣（59.2%）均在平均數以上，惟港人較另外三地稍低僅 52.9%。而縱觀其他因素發現35.3%港人認為收到「昂貴產品」為最能體現到對方重視自己的心意，明顯地較其餘三地為高，中國內地為28.4%、韓國為 21.7%及台灣為24.3%；此外，認為「高級奢華包裝」最感受對方重視的則以中國為領先（56.5%），港人則以50.1%排名第二，台灣以40.1%排名第三，而韓國則以21.7%排名第四。數據揭示香港較其餘三地更為「現實」，雖然仍然以伴手禮是否「符合個人喜好」為先決條件，但仍然見到香港受訪者份外注重伴手禮的價值及奢華包裝，體現港人對伴手禮外在價值與深層心意價值同樣重視。

調查亦顯示，港人選購日本伴手禮時，在「奢華或高級質感」的考慮因素中，以 35.3%高居四地榜首，中國內地為34%、韓國為21.5%，而台灣則為24.9%；而「著名品牌產品」，同時以港人為首位（25.8%），微幅高於中國內地（25.3%），並遠超韓國（13.8%） 和台灣（16.1%）。惟實際上，送禮者在揀選伴手禮時對於「符合對方喜好」的考慮因素當 中，竟為四地之中最低僅為48%，中國內地則排榜首（58.5%），其次為台灣（54.5%）及韓國（51.8%），這揭示港人在送禮時更著重表現「大方得體」及對收禮者的重視，偏向以揀選包裝更奢華高級，或以知名品牌為伴手禮「加持」，讓收禮者直接從外觀及價格上感受到伴手禮的價值，同時亦間接指出香港在送禮方面或略顯心思不足，需要更多考量收禮者的喜好。

調查亦發現伴手禮除了價值外，消費者亦著重其是否時尚及具品味，當中以認為品牌認受性為其中主要原因，以中國內地（53.5%）及港人（44.6%）位居榜首及第二，而韓國（24.7%） 及台灣旅客（32.8%）卻遠低兩地，顯得當地受訪者較少追求伴手禮品牌。再者，伴手禮的流行程度亦是港人認為其有品味的考量之一，香港以45.6%近半成認為其流行程度是重要因素，接著為中國內地44.9%、韓國27.3%及台灣35.4%，可見香港和中國內地受訪者更受潮流主導伴手禮購買偏好。 對於是次調查結果，日本OMIYAGE振興會認為港人購買伴手禮的『現實』傾向，以及對價格、品牌和奢華質感的重視，實際上反映了各地消費者在人際互動中表現重視程度的縮影。不論是香港在四地中領先、以金額評估關係珍惜度的特殊文化特徵，抑或是各地對伴手禮挑選的細緻考慮，都證實了『OMIYAGE』不僅限於單純的特產饋贈，更是一種經由價值與質地傳達情感的社交形式。振興會堅信，一份強調品牌和高檔質感的禮物，能夠準確傳遞誠意與地位，從而鞏固人際間的連結。這正是該會倡導『OMIYAGE+』概念的根本——鼓勵大眾更主動地將旅途中的奢華體驗，轉變為強化關係的精美心思。