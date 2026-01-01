熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
市場資訊
出版：2026-Jan-23 11:15
更新：2026-Jan-23 11:15

人氣甜品店Pâtisserie Jane隆重呈獻2026賀年甜品禮盒系列

分享：
AD 2col MK2 5
adblk4

龍騰馬躍，春意盎然。人氣甜品店Pâtisserie Jane繼續呈獻2026賀年甜品禮盒系列，十二款經典與創新美點悉數登場。Pâtisserie Jane今年帶來「瑞馬迎春禮盒（兩件裝）」及「福馬賀歲禮盒（四件裝）」禮盒套裝，售價分別為HK$198（早鳥優惠HK$178）及HK$388（早鳥優惠HK$348）。即日起至202626日，凡購買任何五盒Pâtisserie Jane 2026賀年甜品禮盒，即可享買五送一禮遇，優惠相當於83折；Pâtisserie Jane 2026賀年甜品禮盒系列由即日起可於官方網站訂購，顧客可選擇前往觀塘門市取貨或安排送貨，凡惠顧滿HK$1,500，更可享免費送貨服務。優惠受有關條款及細則約束!
官方網站：https://www.patisseriejane.com/

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務