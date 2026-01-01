人氣甜品店Pâtisserie Jane隆重呈獻2026賀年甜品禮盒系列

龍騰馬躍，春意盎然。人氣甜品店Pâtisserie Jane繼續呈獻2026賀年甜品禮盒系列，十二款經典與創新美點悉數登場。Pâtisserie Jane今年帶來「瑞馬迎春禮盒（兩件裝）」及「福馬賀歲禮盒（四件裝）」禮盒套裝，售價分別為HK$198（早鳥優惠HK$178）及HK$388（早鳥優惠HK$348）。即日起至2026年2月6日，凡購買任何五盒Pâtisserie Jane 2026賀年甜品禮盒，即可享買五送一禮遇，優惠相當於83折；Pâtisserie Jane 2026賀年甜品禮盒系列由即日起可於官方網站訂購，顧客可選擇前往觀塘門市取貨或安排送貨，凡惠顧滿HK$1,500，更可享免費送貨服務。優惠受有關條款及細則約束!

官方網站：https://www.patisseriejane.com/