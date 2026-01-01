天氣忽冷忽熱 甲型流感H3N2殺到埋身 接種疫苗加強個人防護 減中招及重症風險

寒風襲港，氣溫驟降，忽冷忽熱，特別日夜溫差大，讓人「唔知點著衫好」，外出時往往會聽到身邊有人「咳嗽不止」，讓人心驚。香港現已踏入流感高峰期，更有報導指已有最少3名兒童因重症流感需入住深切治療部，切勿輕視!

打疫苗後兩周起效 空窗期同樣可染病

接種流感疫苗雖有助提升抵抗力，但在接種疫苗後，身體亦需要約兩星期才能產生抗體來對抗流感病毒侵襲，在這兩星期（空窗期）內身體一樣會受感染，可能出現高燒、咳嗽等症狀，如情況惡化，一樣會引致支氣管炎或肺炎等併發症。不想自己及家人中招，於接種疫苗的同時，亦可加強個人防護措施，以減低感染病毒引發重症的機會。

私人迷你旅行空清機 時刻保障健康

要保障自己和他人的健康，不讓病毒有機可乘，除了戴口罩和勤洗手外，亦可佩戴私人迷你旅行空清機，有如在全身穿上防護罩，近距離淨化自己呼吸的空氣，去除空氣中的病毒，以減低感染流感病毒的機會。為自己及家人的健康著想，在選購這些私人迷你旅行空清機時，應慎選已通過測試，獲取檢測認證的產品，才可確保產品有效，消費者可更安心使用。