天氣忽冷忽熱 甲型流感H3N2殺到埋身 接種疫苗加強個人防護 減中招及重症風險

寒風襲港，氣溫驟降，忽冷忽熱，特別日夜溫差大，讓人「唔知點著衫好」，外出時往往會聽到身邊有人「咳嗽不止」，讓人心驚。香港現已踏入流感高峰期，更有報導指已有最少3名兒童因重症流感需入住深切治療部，切勿輕視!
根據香港大學專家早前更警告指，由於香港社區對新型H3N2流感病毒免疫屏障不足，料新型H3N2有很大機會於社區爆發，加上臨近農曆新年聚會增多，擔心增加感染風險，呼籲市民尤其高危人士（幼兒、長者）盡早接種季節性流感疫苗，提升抵抗力防中招。
打疫苗後兩周起效 空窗期同樣可染病
接種流感疫苗雖有助提升抵抗力，但在接種疫苗後，身體亦需要約兩星期才能產生抗體來對抗流感病毒侵襲，在這兩星期（空窗期）內身體一樣會受感染，可能出現高燒、咳嗽等症狀，如情況惡化，一樣會引致支氣管炎或肺炎等併發症。不想自己及家人中招，於接種疫苗的同時，亦可加強個人防護措施，以減低感染病毒引發重症的機會。
私人迷你旅行空清機 時刻保障健康
要保障自己和他人的健康，不讓病毒有機可乘，除了戴口罩和勤洗手外，亦可佩戴私人迷你旅行空清機，有如在全身穿上防護罩，近距離淨化自己呼吸的空氣，去除空氣中的病毒，以減低感染流感病毒的機會。為自己及家人的健康著想，在選購這些私人迷你旅行空清機時，應慎選已通過測試，獲取檢測認證的產品，才可確保產品有效，消費者可更安心使用。
美國AirTamer®雅達瑪是歐美地區個人用空氣淨化器的領導品牌，由加拿大和美國的實驗室聯合設計。品牌源於美國海軍委託研發，已有超過27年的產品研發史，其研發和數據檢測都極為嚴格。AirTamer®更曾多次獲美國家居產品設計獎，是消費者信心的保證。
獲最新檢測認證 有效去除甲型流感H3N2
美國AirTamer®私人迷你旅行空清機A315，通過日本KRCES空氣傳播病毒測試驗證，有效去除99%空氣傳播病毒及去除99% H1N1。最近，A315更獲取中科檢測證實有效去除99.93%甲型流感H3N2，多項檢測證實品牌功效顯著，自然可保障用家健康。A315可以產生大量負離子，每秒可釋放1億個健康負離子，幫助阻隔1米範圍內的空氣污染顆粒、病毒及致敏原，時刻淨化吸入的空氣，為自己和家人的健康倍添保障。
易攜超靜音 任何場合適用
美國AirTamer®私人迷你旅行空清機A315採用流線型設計，機身更輕巧易攜。
除可佩戴在頸上，亦可將其夾在衣服上。更適合在飛機上或車廂內使用，貼身保護你的呼吸健康。特別在外遊期間放在酒店床頭櫃，令睡覺時呼吸更健康空氣。無論於本港或去旅遊，都可以輕鬆攜帶防中招。
A315機身運作時超靜音，就算上課、會議或身處重要場合，也不會構成影響。採用人性化安全扣設計，當因意外勾到傳導繩時，扣位會自動彈開，避免繩子勒住脖子產生危險，家長們可放心給孩童們使用，亦可保障長者及行動不便人仕能安全使用。此外，可更換碳纖毛刷蓋，保持負離子釋放的效果，產品耐用性亦大大提升。每次充電3小時，便可持續使用30小時，給你和家人長效保障。
銷售點: Fortress 豐澤、Mannings 萬寧(藥房)、SOGO 崇光百貨(銅鑼灣、啟德)、Wing On 永安(上環總店、彌敦道店)、Nobletime、Just Med 真善美、唯健康、友和 Yoho 及 New Star eShop
查詢熱線: 2796 2907