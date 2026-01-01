『長者希望日2026』 二千義工無懼寒冬 溫情遍布全港公屋 跨越三十載情誼 探訪千名長者 傳遞「馬上送福」心意

由寰宇希望主辦的年度盛事「長者希望日2026」已於1月25日圓滿舉行。今年活動成功號召超過2,000名熱心義工，組成數百支愛心小隊，踏遍全港各區屋邨，為逾1,000位獨居或雙老長者送上新春關懷。受惠長者中，年齡最高者更已年屆98歲高齡，義工的到訪為這群跨世紀長者帶來新春最窩心的祝福。在過去30年間，此活動已累計動員超過65,000名義工，服務逾22,000名長者，成為香港新春期間最具代表性的義工活動之一。 正視獨居長者孤立危機 以行動築起社區安全網

隨著香港人口持續高齡化，獨居及雙老長者面臨嚴重的「社交孤立」挑戰。尤其在寒冷新春期間，缺乏支援的長者不僅生活不便，更易產生孤獨感。「長者希望日」的意義不僅在於物資的傳遞，更在於建立人與人之間的連結。透過義工走進家門的親身關懷，能有效緩解長者的不安，並為弱勢社群築起一張充滿溫度的社區安全網。 「馬上送福」揭開序幕 凝聚城市溫暖 啟動儀式於長沙灣保安道遊樂場舉行。雖然正值寒冷新春，但現場氣氛熱情高漲。主禮嘉賓共同拉動絲帶，象徵將掛滿福袋的馬匹帶到長者面前，寓意「馬上送福」，正式為全港性的探訪行動拉開序幕。

寰宇希望執行委員會主席陳碩明牧師感言：「一項活動能持續舉辦超過30年，並始終保持2,000多人的參與規模，這本身就是香港一個了不起的紀錄。這不僅是數字的累積，更是每一位義工無間斷的付出，將最溫暖的陪伴與尊嚴，帶進每一扇長者的家門。」

福袋滿載愛心 實現長者心願 儀式結束後，義工隨即分批出發，除了走訪獨居及雙老長者家戶送上暖意，義工亦特別前往護老院探望體弱長者，甚至陪伴長者外出，協助他們達成平日難以獨自完成的小心願。每位長者均獲贈一份「份量十足」的愛心福袋，內含白米、米粉、餅乾、潤膚膏及午餐肉等生活必需品。所有物資均由社會各大企業及善長仁翁傾力贊助，讓長者在物資與心靈上皆能豐足過年。

星級大使深耕關愛逾十載 傳承慈善精神 「長者希望日」自成立以來，一直深得社會各界重視。三十年間，活動曾邀得不少社會賢達、政府官員及知名藝人親身參與，共同推動關懷長者的文化。過往的主禮嘉賓名單星光熠熠，包括房屋局局長何永賢女士、醫療界重量級嘉賓梁智鴻醫生夫婦、演藝界長青樹胡楓先生等，他們均曾走進社區前線，為此善舉奠定了深厚的社會影響力。 正是這份跨越數十年的社會凝聚力，讓活動得以代代傳承。在眾多支持者中，寰宇希望親善大使張文新先生及資深傳媒人車淑梅女士更展現了非凡的恆心，他們已連續十多載不遺餘力親身支持「長者希望日」。

今年，兩位大使再度與義工同行，深入屋邨探訪一位年逾80歲的獨居婆婆。兩位大使與婆婆猶如老友重逢，噓寒問暖間笑聲不斷。張文新先生表示：「看見活動從當年的初創，發展到今日如此規模，這份對長者的承諾始終沒變。」車淑梅女士則感慨：「每年的這一天，不僅是我們送福給長者，更是長者用他們的生命故事溫暖了我們義工的心。」 展望未來：深耕社區牙科與健康居家安老 寰宇希望執行總監廖立恆先生在展望未來時表示：「除了每年的大型探訪，我們正積極拓展牙科社企服務，並致力於推動『健康居家安老』目標。未來我們將提供更全面的身心靈支援，確保長者能在熟悉的環境中尊嚴安享晚年。」