越捷航空3日限時優惠 富國島及胡志明市線Deluxe客位 30% OFF！

越捷航空再推限時優惠！將於今日開始推出限時三日Deluxe票價7折優惠，讓往返香港與越南的旅客能以超值價格體驗飛往胡志明市及富國島的航線，享受更多旅遊禮遇。

越捷是越南首間私營航空公司，以低成本及多元化服務，全面迎合客戶需求而成立的新世代航空公司。該公司不僅提供空中運輸服務，更以最新的電子商貿技術為客戶提供多元化的產品和服務。越捷是國際航空運輸協會（IATA）的正式會員並取得國際航空運輸協會的運作安全審計證書（IOSA）。越捷並獲得全球唯一的航空公司安全和服務評級網站AirlineRatings.com評選為「最佳廉航」，更獲得７星最高安全評級。

（*）適用出發日期因航線而異，部分指定日期除外

（**）受條款約束；如需更改行程，須支付票價差額（如有）