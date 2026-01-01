熱門搜尋:
市場資訊
出版：2026-Jan-28 13:00
更新：2026-Jan-28 13:00

中銀香港「理財TrendyToo」「熱賞22」1月 X 友和YOHO驚喜登場 每月22號 狂賞總值超過港幣60萬元潮流產品及生活體驗

分享：
01 中銀香港「理財TrendyToo」「熱賞22」1月聯乘友和YOHO驚喜登場，每月22號送大禮。
中國銀行（香港）旗下年輕品牌「理財TrendyToo」，是年輕人日常理財、投資、消費、生活體驗不可或缺的好幫手，透過舉辦一連串糅合潮流生活品味的理財活動，輕鬆傳遞理財知識，鼓勵年輕客戶及早開展財富規劃！

為進一步鼓勵年輕人養成良好理財習慣，中銀香港宣布「理財TrendyToo」將全面升級「熱賞22」獎賞平台，每月22號均會送出驚喜禮遇！2026年1月率先帶來首浪驚喜，與電商平台YOHO（「友和YOHO」）聯乘送出最潮數碼產品及獨家休閑生活體驗活動，總值超過港幣60萬元，讓你理財及生活體驗全面升級！

做任務抽「Switch 2」遊戲機

中銀香港客戶每月透過手機銀行「智惠賞」登記並完成指定簡單理財任務，即可參加大抽獎。「理財TrendyToo」「熱賞22」1月將率先與友和YOHO聯乘打響頭炮，送出22部「Switch 2」遊戲機！由即日至2月21日，中銀香港客戶做齊指定任務，最高可獲13次抽獎機會！理財任務包括：

(1)經手機銀行設立月供股計劃
(2)經手機銀行申請並成功批核Chill Card
(3)提升港幣存款結餘達港幣10,000元
(4)憑任何中銀信用卡/中銀萬事達卡®扣賬卡/BoC Pay+累計商戶消費達港幣1,000或以上
(5)透過手機銀行或BoC Pay+/「轉賬/轉數快」功能進行轉賬達港幣500元或以上

 為慶祝「理財TrendyToo」與友和YOHO首度合作，中銀香港將於社交媒體推出獨家優惠與有獎遊戲。即日至2月1日，追蹤「TrendyTogether22」Instagram 賬號（@trendytogether22）並參加「機不可失」截圖遊戲，即有機會獲得港幣500元友和YOHO電子禮券，於網店消費享立減優惠，新年買禮物獎勵自己就最划算！

參加方法：

1.    追蹤「TrendyTogether22」Instagram 賬號（@trendytogether22）
2.    讚好「機不可失」截圖遊戲帖文
3.  參加「機不可失」截圖遊戲，當影片上出現3個「熱賞22」字樣時截圖即挑戰成功
4.    2026年2月1日或以前將挑戰成功的截圖 Inbox「TrendyTogether22」Instagram 賬號
5.    回覆成功挑戰的第1、50、100、150位合資格參加者即可獲得港幣500元友和YOHO電子禮券

#得獎者將於2026年2月9日或之前透過Inbox收到通知。

詳情：
「理財TrendyToo」Instagram @TrendyTogether22 (https://www.instagram.com/trendytogether22/)
「熱賞22」推廣網頁(https://www.bochk.com/s/w/treatday22_tc)

